Εννέα λαϊκά τραγούδια για την πόλη, τα αγαπημένα περάσματα που διατρέχουμε με τα πόδια ή τη φαντασία, για τα κατώφλια που κοντοστεκόμαστε. Μισή ώρα κομμάτια λοξά και κουνημένα σε σύλληψη και στίχους της Νάντης Χατζηγεωργίου και σε μουσική του Κρέοντα Κανακάρη.

Ένας χειροποίητος δίσκος στον οποίο τα ποιητικά γραπτά συναντούν τη μουσική σύνθεση, τα εικαστικά και τις κούκλες. Όλοι οι συντελεστές υπήρξαν δημιουργοί. Όλοι οι φίλοι υπήρξαν παραγωγοί.

Διανέμεται από την B-otherSide records σε 200 αριθμημένα αντίτυπα, τα οποία περιέχουν έγχρωμο δισέλιδο ένθετο με τους στίχους των τραγουδιών.