Η Μαρία Παπαλεοντίου επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο single «Όλα Είναι Τώρα», μια ατμοσφαιρική alternative pop κυκλοφορία που συνδυάζει τη σύγχρονη παραγωγή με μια έντονα συναισθηματική και κινηματογραφική διάθεση.

Όσα αξίζουν βρίσκονται στο παρόν

Το «Όλα Είναι Τώρα» βασίζεται στην ιδέα ότι η ζωή δεν αποτελείται μόνο από τις εύκολες ή όμορφες στιγμές. Περιλαμβάνει και τις δυσκολίες, τις αμφιβολίες και όλα εκείνα που αποκτούν διαφορετική βαρύτητα όταν τα μοιραζόμαστε με έναν σημαντικό άνθρωπο.

Χωρίς να δίνει έτοιμες απαντήσεις, το τραγούδι στρέφει την προσοχή στο παρόν. Σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, στις σχέσεις που μας στηρίζουν και στην ανάγκη να αποδεχόμαστε τη ζωή στο σύνολό της, αντί να περιμένουμε διαρκώς μια ιδανική μελλοντική συνθήκη.

Η αισιόδοξη πλευρά του δεν παρουσιάζεται ως άρνηση των προβλημάτων. Αντίθετα, φαίνεται να υποστηρίζει ότι ακόμη και τα δύσκολα μπορούν να γίνουν περισσότερο υποφερτά όταν δεν τα περνάμε μόνοι μας.

Μια ατμοσφαιρική alternative pop πρόταση

Μουσικά, το «Όλα Είναι Τώρα» κινείται στον χώρο της alternative pop, με ατμοσφαιρικά στοιχεία και μια διακριτικά σκοτεινή αισθητική. Η παραγωγή δεν επιδιώκει τον άμεσο χαρακτήρα ενός συμβατικού καλοκαιρινού pop τραγουδιού, αλλά δημιουργεί ένα περισσότερο εσωτερικό ηχητικό περιβάλλον γύρω από την ερμηνεία της Μαρίας Παπαλεοντίου.

Η κινηματογραφική αίσθηση και η σταδιακή συναισθηματική ανάπτυξη ταιριάζουν σε ένα τραγούδι που μιλά για τη συνύπαρξη του φωτός με τις δυσκολότερες πλευρές της καθημερινότητας. Η φωνή βρίσκεται στο επίκεντρο, μεταφέροντας την αμεσότητα και την ευαισθησία του μηνύματος χωρίς υπερβολές.

Οι δημιουργοί του τραγουδιού

Τη μουσική του «Όλα Είναι Τώρα» έγραψε ο Θοδωρής Νεοφώτιστος, ενώ τους στίχους συνυπογράφουν η Βανέσα Αδαμοπούλου και ο Χάρης Γεωργικόπουλος.

Την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Παύλος Καλτουρουμίδης, διαμορφώνοντας το ατμοσφαιρικό ηχητικό τοπίο μέσα στο οποίο κινείται η ερμηνεία της Μαρίας Παπαλεοντίου.

Με το «Όλα Είναι Τώρα», η Μαρία Παπαλεοντίου παρουσιάζει μια κυκλοφορία που δεν αντιμετωπίζει το καλοκαίρι αποκλειστικά ως εποχή ξεγνοιασιάς. Επιλέγει μια περισσότερο εσωτερική διαδρομή και θυμίζει ότι η πραγματική ζωή βρίσκεται σε όσα συμβαίνουν τώρα: στα όμορφα, στα δύσκολα και στους ανθρώπους με τους οποίους επιλέγουμε να τα μοιραστούμε.

Το «Όλα Είναι Τώρα» κυκλοφορεί από την Panik Oxygen και είναι διαθέσιμο μαζί με το επίσημο lyric video του.