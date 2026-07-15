Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρω Κοντού, μία από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η μεγάλη κυρία της ελληνικής υποκριτικής άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η Μαριάνθη —όπως ήταν το πραγματικό της όνομα— Κοντού απεβίωσε κατά τις πρωινές ώρες, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών.

Το νοσοκομείο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους της, χωρίς να γνωστοποιήσει κάποια ειδικότερη αιτία θανάτου.

Τον προηγούμενο μήνα η Μάρω Κοντού είχε αντιμετωπίσει ακόμη μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν». Είχε λάβει εξιτήριο στις αρχές Ιουλίου, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες χρειάστηκε να εισαχθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου και κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από τους δεκάδες ρόλους της και συνέχισε να την παρακολουθεί έως τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Μία ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου

Η Μάρω Κοντού γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και έκανε τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα το 1954, στον Χορό Αρχαίας Τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου. Η πορεία της απλώθηκε σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, με συμμετοχές σε πάνω από 60 κινηματογραφικές ταινίες και περίπου 90 θεατρικά έργα.

Με την κομψότητα, το χιούμορ, την εκφραστικότητα και την ξεχωριστή σκηνική παρουσία της, έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Ανάμεσα στους ρόλους που έμειναν αξέχαστοι βρίσκεται εκείνος της Ελένης Κοκοβίκου στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου. Πρωταγωνίστησε ακόμη σε ταινίες όπως «Τα Κίτρινα Γάντια», «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης», «Αλλοίμονο στους Νέους», «Η Ιταλίδα από την Κυψέλη» και «Η Σοφερίνα», συνεργαζόμενη με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάματος.

Ιδιαίτερα αγαπημένο υπήρξε και το κινηματογραφικό δίδυμο που δημιούργησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τη χημεία και τις ατάκες τους να παραμένουν ζωντανές μέσα από τις συνεχείς προβολές των ταινιών τους.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο. Διέγραψε σημαντική πορεία στο θέατρο, εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ τα τελευταία χρόνια επέστρεψε δυναμικά στη μικρή οθόνη μέσα από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Ασχολήθηκε επίσης με τη ζωγραφική και συμμετείχε ενεργά στην πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε κάτι περισσότερο από μία σπουδαία ηθοποιός. Υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες πρωταγωνίστριες μιας εποχής που εξακολουθεί να συγκινεί και να ψυχαγωγεί διαφορετικές γενιές θεατών.

Οι ερμηνείες, η φινέτσα και η αμεσότητά της αφήνουν πίσω τους μια πολύτιμη καλλιτεχνική κληρονομιά, που θα συνεχίσει να τη διατηρεί ζωντανή στη συλλογική μνήμη.