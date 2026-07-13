Οι Pink Martini επιστρέφουν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών για μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Το πολυμελές σχήμα από το Όρεγκον των ΗΠΑ, με την εκρηκτική Storm Large στη σκηνή, φέρνει μαζί του ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και μουσικά είδη, δημιουργώντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ του καλοκαιριού.

Κάθε εμφάνισή τους αποτελεί ένα συναρπαστικό κράμα εκρηκτικής σκηνικής παρουσίας, παραμυθένιων εξιστορήσεων και ξεσηκωτικών ρυθμών από κάθε γωνιά του κόσμου, όλα τυλιγμένα στη μοναδική αισθητική που έχει καθιερώσει τους Pink Martini ως ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Το ελληνικό κοινό τους αγάπησε από την πρώτη στιγμή με το «Sympathique (Je ne veux pas travailler)», ενθουσιάστηκε με τη δική τους εκδοχή στα «Παιδιά του Πειραιά», ταξίδεψε μαζί τους στο κλασικό Χόλιγουντ με το «Amado Mio» και στη γοητευτική Ιταλία με το «Una notte a Napoli».

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1994 από τον πιανίστα Thomas Lauderdale και αποτελείται από μουσικούς με διαφορετικές καταβολές και επιρροές, από την κλασική μουσική μέχρι την τζαζ και τη ροκ. Με την ξεχωριστή τους ικανότητα να συνδυάζουν ετερόκλητα μουσικά στοιχεία με κομψότητα και φαντασία, οι Pink Martini παραμένουν διαχρονικά ανανεωμένοι, προσφέροντας κάθε φορά μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Τιμές εισιτηρίων

Α΄ Ζώνη (αριθμημένες – καθήμενοι): 50€

Β΄ Ζώνη (μη αριθμημένες): 37€–42€

Γενική είσοδος (κερκίδα): 30€

Προπώληση: more.com

τηλεφωνικά στο 2117700000