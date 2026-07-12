Οι The Calling επιστρέφουν δυναμικά με το νέο single «Dust», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τους περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους!

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026, συνοδευόμενο από το επίσημο video clip του, και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, «Before the World Turns to Dust». Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 15 τραγούδια και αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο μέσω της TLG και της Virgin Music Group, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία.

Μια ερωτική ιστορία στο τέλος του κόσμου

Το «Dust» ξεκίνησε ως μια διαχρονική ερωτική ιστορία τοποθετημένη μέσα σε έναν κόσμο που πλησιάζει προς την καταστροφή του.

Ο Alex Band ήθελε αρχικά να γράψει για δύο ανθρώπους των οποίων η αγάπη επιβιώνει ενώ τα πάντα γύρω τους καταρρέουν. Στην πορεία, όμως, το τραγούδι απέκτησε βαθύτερες φιλοσοφικές και υπαρξιακές διαστάσεις.

Την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν πάνω στη σύνθεση, ο τραγουδιστής των The Calling μελετούσε θέματα που σχετίζονται με την κβαντική φυσική και την αστροφυσική. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι και ολόκληρο το σύμπαν αποτελούνται από τα ίδια βασικά στοιχεία τον οδήγησε να σκεφτεί την αγάπη όχι μόνο ως συναίσθημα, αλλά ως μια μορφή σύνδεσης που μπορεί να ξεπεράσει τον χρόνο και τον χώρο.

Η κεντρική φράση του τραγουδιού, «Πριν ο κόσμος γίνει σκόνη, η αγάπη θα μας βρει», συμπυκνώνει αυτή την ιδέα. Ακόμη κι όταν όλα φαίνονται προσωρινά και εύθραυστα, κάτι μπορεί να παραμένει ισχυρότερο από τη φθορά.

Όλοι προερχόμαστε από την ίδια κοσμική σκόνη

Για τον Alex Band, η «σκόνη» του τίτλου δεν συμβολίζει μόνο το τέλος ή την εξαφάνιση. Παραπέμπει και στην κοσμική ύλη από την οποία γεννήθηκαν τα άστρα, οι πλανήτες και τελικά οι άνθρωποι. Αφού όλα αποτελούνται από τα ίδια θεμελιώδη στοιχεία, ο τραγουδιστής αναρωτιέται αν η αγάπη μπορεί να ενισχύσει αυτή την αόρατη σύνδεση που υπάρχει ήδη ανάμεσα στους ανθρώπους.

Το «Dust» κινείται έτσι ανάμεσα στο προσωπικό και το κοσμικό. Είναι ταυτόχρονα ένα τραγούδι για δύο ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν ξανά ο ένας τον άλλον και ένας στοχασμός πάνω στο τι απομένει όταν όλα όσα θεωρούμε σταθερά αρχίζουν να χάνονται.

Ένα video ανάμεσα στη ζωή και σε έναν άλλο κόσμο

Το επίσημο video clip σκηνοθέτησε ο Tom Flynn και πρωταγωνιστούν ο Alex Band και η ηθοποιός Katelynn E. Newberry. Η εικόνα του κινείται σε μια ατμοσφαιρική, σχεδόν παραμυθένια πραγματικότητα, με τη χρυσή σκόνη να εμφανίζεται επανειλημμένα καθώς οι δύο πρωταγωνιστές προσπαθούν να συναντηθούν.

Η αφήγηση έχει αφεθεί σκόπιμα ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες. Ίσως ο ένας από τους δύο να έχει φύγει από τη ζωή, ίσως να έχουν πεθάνει και οι δύο ή ίσως να υπάρχουν σε παράλληλους κόσμους που τους εμποδίζουν να ενωθούν.

Η ουσία, σύμφωνα με τον Alex Band, είναι ότι η αγάπη μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερη από όσα κρατούν δύο ανθρώπους χωριστά και να τους επιτρέψει, στη σωστή στιγμή, να βρουν ξανά ο ένας τον άλλον.

Το σενάριο του video έγραψε η σύζυγος του Alex Band, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε οικογενειακή ιδιοκτησία του τραγουδιστή στο Κλίβελαντ. Μια απρόσμενη χιονοθύελλα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πρόσθεσε στην εικόνα την παγωμένη και εξωπραγματική ατμόσφαιρα που ταίριαζε στην ιστορία!

Η επιστροφή των The Calling χωρίς κυνήγι των τάσεων

Η σημερινή σύνθεση των The Calling αποτελείται από τον Alex Band στη φωνή και την κιθάρα, τον Daniel Damico στην κιθάρα και τα πλήκτρα και τον Dom Liberati στο μπάσο.

Το συγκρότημα δεν επιχειρεί με το «Dust» να προσαρμοστεί τεχνητά στις σύγχρονες μουσικές τάσεις. Ο Alex Band έχει τονίσει ότι στόχος τους είναι να παραμείνουν πιστοί στον μεγάλο, συναισθηματικό και μελωδικό rock ήχο που καθόρισε την ταυτότητά τους, αναζητώντας παράλληλα έναν τρόπο να συνδεθούν με το σημερινό κοινό.

Ο Daniel Damico έχει συνεργαστεί κατά περιόδους με τον Band από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μοιράζεται μαζί του την αγάπη για το κλασικό rock και τον ήχο των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Ο νεότερος Dom Liberati προσθέτει στη σύνθεση μια περισσότερο σύγχρονη pop πλευρά, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη γνώριμη ταυτότητα των The Calling και στη σημερινή μορφή τους.

Το πρώτο άλμπουμ τους μετά το «Two»

Το «Before the World Turns to Dust» θα είναι το πρώτο άλμπουμ των The Calling μετά το «Two», που κυκλοφόρησε το 2004.

Η επιστροφή αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ, «Camino Palmero», το οποίο περιείχε το «Wherever You Will Go». Το τραγούδι εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη επιτυχία τους και παρέμεινε για 23 εβδομάδες στην κορυφή του Adult Top 40 του Billboard.

Με το «Dust», οι The Calling δεν προσπαθούν απλώς να αναβιώσουν τη νοσταλγία των αρχών της δεκαετίας του 2000. Επιστρέφουν με ένα τραγούδι που διατηρεί τη μελωδική και συναισθηματική δύναμη του παλιού τους ήχου, αλλά στρέφεται σε μεγαλύτερα ερωτήματα για την ύπαρξη, την απώλεια και τις δυνάμεις που μπορούν να κρατήσουν δύο ανθρώπους ενωμένους.

Πριν ο κόσμος γίνει σκόνη, οι The Calling επιλέγουν να πιστέψουν ότι η αγάπη θα εξακολουθεί να αναζητά έναν τρόπο να μας βρίσκει.