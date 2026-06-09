Ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Πάνου Ζώη με την υπογραφή της Σοφίας Νάτσιου κυκλοφορεί από την Anima Music by Stay Independent. Υπάρχουν τραγούδια που χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. Να διανύσουν τον δικό τους «αιώνα της σιωπής» μέχρι να βρουν τη στιγμή που θα ανοίξουν φτερά και θα ταξιδέψουν προς τους ανθρώπους που τα περίμεναν.

Ο Πάνος Ζώης παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Στον Αιώνα της Σιωπής», φέρνοντας μαζί του οκτώ τραγούδια βαθιά συναισθηματικά, φτιαγμένα από αλήθεια, μνήμη, φως και εσωτερική διαδρομή.

Με ήχους που κινούνται στο έντεχνο τραγούδι, με παραδοσιακές και λαϊκές αποχρώσεις, ο δίσκος ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την ελπίδα, στη σιωπή και την εξομολόγηση. Τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τη μοναξιά, την αναζήτηση, αλλά και για τη δύναμη να συνεχίζεις να ονειρεύεσαι ακόμη και «μέσα στο μαύρο και το γκρι».

Τα έξι από τα οκτώ τραγούδια υπογράφει μουσικά και στιχουργικά η Σοφία Νάτσιου, η οποία βάζει τη δική της ιδιαίτερη καλλιτεχνική υπογραφή στον δίσκο, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα και την ατμόσφαιρά του. Δύο τραγούδια φέρουν τη μουσική και στιχουργική υπογραφή του ίδιου του Πάνου Ζώη, ενώ στον δίσκο συμμετέχουν στιχουργικά και οι Πόλυς Κυριάκου και Νίκος Παπακώστας.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Στέλιος Τσομπανίδης: Τύμπανα

Άρης Αλβανός: Κρουστά, Μπάσο, Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα

Βαγγέλης Μαραμής: Πιάνο, Ακορντεόν

Γιώργος Καραμφίλλης: Μπουζούκια, Μπαγλαμά

Άρης Αλβανός: Ενορχήστρωση, Μουσική παραγωγή, Ηχοληψία, Μίξη, Mastering

——————————————-

Ο Πάνος Ζώης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στον χώρο της μουσικής και του θεάτρου. Με σπουδές θεάτρου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πολυετή παρουσία σε μουσικές σκηνές, θεατρικές παραγωγές και δισκογραφικές συμμετοχές, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και δημιουργούς όπως ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Κακλέας, ο Γιάννης Βούρος, η Σοφία Σπυράτου, ο Γιάννης Ζουγανέλης και η Αρετή Κετιμέ.

Υπήρξε στο πλευρό της Ελευθερία Αρβανιτάκη σε καλοκαιρινή περιοδεία, ενώ διατηρεί μέχρι και σήμερα ενεργή συνεργασία με τον Αντώνη Απέργη. Παράλληλα, συνεργάστηκε για δύο συνεχόμενα χρόνια με τον Τάκη Ζαχαράτο σε παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικές παραγωγές του ΚΘΒΕ και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μεγάλες παραγωγές παιδικού θεάτρου, συνδυάζοντας τη μουσική με τη θεατρική αφήγηση και τη σκηνική παρουσία.

Με το άλμπουμ «Στον Αιώνα της Σιωπής», ο Πάνος Ζώης κάνει το προσωπικό του δισκογραφικό βήμα με έναν δίσκο ατμοσφαιρικό και βαθιά ανθρώπινο, ανοίγοντας έναν μουσικό κόσμο γεμάτο συναίσθημα, εικόνες και ειλικρίνεια.