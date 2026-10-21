Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues, οι Rolling Stones παρουσιάζουν το νέο single «Who You Callin’ Crazy», με τη συμμετοχή του Βρετανού σαξοφωνίστα της τζαζ Courtney Pine. Το τραγούδι δεν υπήρχε στην αρχική έκδοση του δίσκου: είναι μία από τις πέντε επιπλέον ηχογραφήσεις που θα προστεθούν στη διευρυμένη έκδοσή του τον Νοέμβριο.

Ο τίτλος, «Ποιον αποκαλείς τρελό;», δίνει στον Mick Jagger την αφορμή για μια παιχνιδιάρικη αντιπαράθεση μέσα στο τραγούδι. Το «Who You Callin’ Crazy» έχει ζωηρό, ανάλαφρο ρυθμό και αφήνει χώρο στο σαξόφωνο του Pine ανάμεσα στις κιθάρες των Keith Richards και Ronnie Wood. Ο καλεσμένος τους δεν είναι μια παρουσία που μένει μόνο στα credits. Tο σαξόφωνο του είναι από τα στοιχεία που δίνουν στο κομμάτι τον χαρακτήρα του.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από το νέο τραγούδι

Το «Who You Callin’ Crazy» υπογράφουν οι Jagger και Richards, με τον Andrew Watt στην παραγωγή. Ο Jagger τραγουδά και παίζει ηλεκτρική κιθάρα, ο Steve Jordan βρίσκεται στα τύμπανα, ενώ ο Watt παίζει μπάσο και ντέφι. Στο πιάνο, το όργανο και το Rhodes συμμετέχει ο Matt Clifford. Το σαξόφωνο είναι, φυσικά, του Courtney Pine.

Η συμμετοχή του Pine έχει και μια παλιότερη σύνδεση με τον Jagger: ο μουσικός είχε παίξει στο προσωπικό του άλμπουμ Wandering Spirit το 1993. Αυτή τη φορά συναντιούνται σε ηχογράφηση των Rolling Stones, σε ένα τραγούδι που έρχεται λίγους μήνες μετά τον τελευταίο τους δίσκο.

Τι ακριβώς είναι το Foreign Tongues, Loose Lips;

Το Foreign Tongues κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου 2026 με 14 τραγούδια. Το Foreign Tongues, Loose Lips, που αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου, είναι η διευρυμένη έκδοση του ίδιου άλμπουμ: περιλαμβάνει τον αρχικό δίσκο και πέντε ακόμη ηχογραφήσεις από τη δημιουργική περίοδο γύρω από αυτόν. Με άλλα λόγια, οι Stones δεν ανακοίνωσαν νέο στούντιο άλμπουμ αμέσως μετά το προηγούμενο. Ανοίγουν ξανά το υλικό της πρόσφατης κυκλοφορίας τους.

Εκτός από το «Who You Callin’ Crazy», στα πρόσθετα τραγούδια βρίσκονται τα «Where There’s A Will», «Human Tide» και «She Still Comes Around». Το πέμπτο είναι το «Bad Luck Hideaway», στο οποίο μοιράζονται τα φωνητικά ο Jagger και ο Richards και ακούγεται ο Charlie Watts στα τύμπανα. Αυτό το τελευταίο είχε ήδη εμφανιστεί ως επιπλέον κομμάτι σε ψηφιακή έκδοση του Foreign Tongues, επομένως δεν είναι όλα τα τραγούδια της νέας συλλογής ανέκδοτα.

Η διευρυμένη έκδοση έχει ανακοινωθεί για βινύλιο, διπλό CD και ψηφιακή κυκλοφορία. Προς το παρόν, το «Who You Callin’ Crazy» είναι το νέο τραγούδι που μπορούμε να ακούσουμε από αυτήν.