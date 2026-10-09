Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 9 Οκτωβρίου 1981, ο Prince ανέβηκε στη σκηνή του Los Angeles Memorial Coliseum πριν από τους Rolling Stones. Ήταν 23 ετών και βρισκόταν μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή του, είχε φύγει από τη σκηνή και λίγο αργότερα από το Λος Άντζελες! Για να παίξει στη δεύτερη συναυλία, δύο ημέρες μετά, έπρεπε πρώτα να πειστεί να επιστρέψει.

Πάμε να δούμε τι συνέβη…

Ένας απρόσμενος καλεσμένος στο Coliseum

Ο Mick Jagger εκτιμούσε την πρώιμη δουλειά του Prince και τον είχε καλέσει να ανοίξει τις δύο εμφανίσεις των Stones στο Λος Άντζελες. Για τον νεαρό μουσικό από τη Μινεάπολη ήταν μια τεράστια ευκαιρία, αλλά και ένα ασυνήθιστο περιβάλλον. Θα παρουσίαζε τη μίξη funk, R&B, pop και rock που τον χαρακτήριζε σε ένα πολυπληθές, κατά κύριο λόγο λευκό rock ακροατήριο.

Η σκηνική του εικόνα έκανε τη διαφορά ακόμη πιο έντονη: καμπαρντίνα, ψηλές μπότες και εσώρουχο ήταν μέρος της εμφάνισής του. Από τις μπροστινές σειρές ακούστηκαν φωνές και εκσφενδονίστηκαν αντικείμενα. Χρόνια αργότερα, ο κιθαρίστας του Dez Dickerson επέμεινε ότι η γνωστή αφήγηση, σύμφωνα με την οποία ολόκληρο το στάδιο αποδοκίμασε τον Prince, παραμορφώνει όσα συνέβησαν. Θυμόταν έντονες επευφημίες στα πρώτα τραγούδια και απέδιδε τη μεγαλύτερη επιθετικότητα σε μια μικρή, αλλά θορυβώδη ομάδα θεατών.

Τι θυμόταν ο ίδιος ο Prince

Σε συνέντευξή του το 1982, ο Prince περιέγραψε ότι στην αρχή έπεφταν αντικείμενα και ακούγονταν φωνές, αλλά στη συνέχεια πολλοί θεατές ηρέμησαν. Ένας άνδρας μπροστά στη σκηνή συνέχισε να τον προκαλεί. Ο Prince είπε ότι έφυγε επειδή είχε θυμώσει τόσο πολύ ώστε ήθελε να κατέβει και να τον αντιμετωπίσει.

Η δική του ανάμνηση δεν περιγράφει μια ενιαία αντίδραση από όλο το στάδιο. Περιγράφει πώς η επίμονη εχθρότητα λίγων έγινε αφόρητη για εκείνον που στεκόταν πάνω στη σκηνή.

Η εμφάνιση διακόπηκε νωρίς. Ο διοργανωτής Bill Graham βγήκε στη σκηνή και επέπληξε τους ταραξίες, προκαλώντας κι ο ίδιος αποδοκιμασίες. Σύμφωνα με τον Dickerson, στο ραδιόφωνο διαδόθηκε κατόπιν η απλουστευμένη εκδοχή ότι το συγκρότημα είχε «γιουχαριστεί και φύγει». Όταν οι μουσικοί επέστρεψαν στα παρασκήνια, ο Prince είχε ήδη αναχωρήσει για το αεροδρόμιο. Πέταξε πίσω στη Μινεάπολη, αποφασισμένος να μην παίξει στη δεύτερη συναυλία.

Η επιστροφή στις 11 Οκτωβρίου

Ο Jagger τηλεφώνησε στον Prince για να τον πείσει να επιστρέψει, όπως έκανε και η ομάδα του, χωρίς αρχικά αποτέλεσμα. Τελικά μίλησε μαζί του ο Dickerson. Του είπε ότι, αν άφηναν αυτή την αντίδραση να τους διώξει, θα κουβαλούσαν την υποχώρηση μαζί τους. Ο Prince άλλαξε γνώμη και βγήκε ξανά στο Coliseum την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Η δεύτερη εμφάνιση δεν ήταν μια εύκολη δικαίωση. Ο Dickerson θυμόταν ότι τότε η ατμόσφαιρα έγινε χειρότερη: η φήμη για την πρώτη βραδιά είχε ήδη εξαπλωθεί και πάλι πετάχτηκαν αντικείμενα. Αυτή τη φορά, όμως, ο Prince και η μπάντα ολοκλήρωσαν το σύντομο σετ τους. Ο κιθαρίστας ξεχώριζε πάντα τις δύο βραδιές: στην πρώτη υπήρξαν δυνατές αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές του κοινού. Η δεύτερη ήταν πολύ πιο δύσκολη πάνω στη σκηνή.

Το επεισόδιο έμεινε στην ιστορία συχνά με μία πρόταση: «οι θεατές των Rolling Stones γιούχαραν τον Prince»…

Από το Coliseum στο «Purple Rain»

Η δεύτερη εμφάνιση δεν έσβησε όσα είχαν γίνει την πρώτη βραδιά. Ούτε, όμως, καθόρισε το μέλλον του Prince. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησε το 1999, τον πρώτο δίσκο του που έφτασε στο Top10 του Billboard 200. Τα «Little Red Corvette» και «Delirious» μπήκαν επίσης στην πρώτη δεκάδα των αμερικανικών singles. Η μουσική που είχε ξενίσει μέρος του κοινού στο Coliseum έβρισκε πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο.

Το 1984 ήρθε το Purple Rain. Ο δίσκος έμεινε 24 εβδομάδες στο Νο1 του Billboard 200, συνοδεύτηκε από την ομώνυμη ταινία και ακολούθησε περιοδεία 98 συναυλιών με τους Revolution. Ο Prince είχε πια τη δική του σκηνή και το δικό του κοινό σε μια κλίμακα που το 1981 έμοιαζε μακρινή.

Έτσι, η ιστορία του Coliseum δεν τελειώνει με έναν νεαρό μουσικό που έφυγε θυμωμένος για το αεροδρόμιο. Συνεχίζεται με την απόφασή του να γυρίσει δύο ημέρες αργότερα και, λίγο μετά, με εκατομμύρια ανθρώπους να ακούν τον ήχο για τον οποίο κάποιοι είχαν πετάξει αντικείμενα στη σκηνή!