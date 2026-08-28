Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Prince, το περίφημο μουσικό αρχείο που άφησε πίσω του εξακολουθεί να αποκαλύπτει κομμάτια μιας ασύλληπτα δημιουργικής διαδρομής.

Σήμερα, 28 Αυγούστου, κυκλοφορεί το «Timeless», μια νέα μεταθανάτια συλλογή με 10 σπάνιες και προηγουμένως ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από το θρυλικό Vault του Prince. Το υλικό εκτείνεται σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, από το 1977 μέχρι και το 2016, τη χρονιά του θανάτου του.

Μαζί με την κυκλοφορία του album παρουσιάστηκε και επίσημο video για το «The Guilty Ones», ένα μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 2007.

Ένα ταξίδι από το 1977 έως το 2016

Σε αντίθεση με προηγούμενες μεταθανάτιες κυκλοφορίες που επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες περιόδους της καριέρας του, το «Timeless» επιχειρεί κάτι διαφορετικό. Είναι η πρώτη αρχειακή κυκλοφορία του Prince που έχει επιμεληθεί έτσι ώστε να εκπροσωπεί όλες τις βασικές εποχές της καριέρας του.

Τα δέκα τραγούδια έχουν τοποθετηθεί χρονολογικά, επιτρέποντας στον ακροατή να ακολουθήσει τη μουσική εξέλιξη του Prince μέσα σε σχεδόν 40 χρόνια: από έναν νεαρό δημιουργό στα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι έναν παγκόσμιο superstar και μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής.

Την ηχητική επεξεργασία του υλικού ανέλαβε ο Chris James, μηχανικός ήχου και παραγωγός που είχε συνεργαστεί με τον Prince τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Από το «I Am You» στο τελευταίο του tour

Το «Timeless» ανοίγει με το «I Am You», μία ηχογράφηση από το 1977, όταν ο Prince βρισκόταν ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας.

Ακολουθεί η αρχική εκδοχή του «Tick Tick Bang» από το 1981, αρκετά χρόνια πριν το τραγούδι εμφανιστεί σε διαφορετική μορφή την εποχή του «Graffiti Bridge».

Το «Heaven» προέρχεται από sessions του 1985 και είχε συνδεθεί με το φιλόδοξο αλλά τελικά εγκαταλελειμμένο project «The Dawn», ενώ το «I Wonder» καταγράφηκε αρχικά το 1989.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το «With This Tear» του 1991. Ο Prince έδωσε αργότερα το τραγούδι στη Celine Dion, η οποία το συμπεριέλαβε στο ομώνυμο album της το 1992.

Η συλλογή φτάνει μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του με μια live εκτέλεση του «How Come U Don’t Call Me Anymore?» από την περιοδεία «Piano & A Microphone» του 2016.

«The Guilty Ones»: Ένα τραγούδι από το Paisley Park του 2007

Με την κυκλοφορία του «Timeless» έρχεται στο προσκήνιο και το «The Guilty Ones».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Paisley Park το 2007, την περίοδο κατά την οποία ο Prince πραγματοποιούσε την περίφημη σειρά συναυλιών του στο Λονδίνο.

Το επίσημο video που παρουσιάστηκε μαζί με το album λειτουργεί ταυτόχρονα σαν αναδρομή στην πορεία του. Χρησιμοποιεί υλικό από διαφορετικές ζωντανές εμφανίσεις και περιόδους της καριέρας του Prince, δημιουργώντας ένα οπτικό ταξίδι που εκτείνεται από τα πρώτα του χρόνια μέχρι τις τελευταίες εμφανίσεις του.

Τα 10 τραγούδια του «Timeless»

Το tracklist ακολουθεί χρονολογικά τη δημιουργική πορεία του Prince:

I Am You – 1977 Tick Tick Bang – 1981 Heaven – 1985 I Wonder – 1989 With This Tear – 1991 Stone – 1995 Calabama – 2003 The Guilty Ones – 2007 Bestest Friend – 2012 How Come U Don’t Call Me Anymore? (Live) – 2016

Το «Stone» είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα τον Ιούνιο ως το πρώτο δείγμα της συλλογής, ενώ το «With This Tear» είχε προηγηθεί τον Απρίλιο, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τον θάνατο του Prince.

Το ανεξάντλητο Vault του Prince

Η ύπαρξη του περίφημου Vault αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του μύθου γύρω από τον Prince.

Ο μουσικός ήταν γνωστός για τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό με τον οποίο έγραφε και ηχογραφούσε, αφήνοντας πίσω του τεράστιο όγκο υλικού που δεν κυκλοφόρησε όσο βρισκόταν εν ζωή. Τραγούδια, εναλλακτικές εκδοχές, demos και ολόκληρα projects παρέμειναν στα αρχεία του Paisley Park.

Το «Timeless» δεν επιχειρεί να παρουσιαστεί ως ένα χαμένο studio album του Prince. Τα τραγούδια του δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές δεκαετίες και υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες.

Ακριβώς εκεί, όμως, βρίσκεται και η ιδιαιτερότητά του: δέκα ηχογραφήσεις λειτουργούν σαν στιγμιότυπα από σχεδόν ολόκληρη τη δημιουργική ζωή ενός καλλιτέχνη που δεν σταμάτησε ποτέ να γράφει μουσική.

Το «Timeless» κυκλοφορεί από το Prince Estate σε συνεργασία με τη Legacy Recordings, προσθέτοντας ακόμη δέκα επίσημες ηχογραφήσεις σε μια δισκογραφία που, ακόμη και μία δεκαετία μετά τον θάνατο του δημιουργού της, εξακολουθεί να μεγαλώνει.