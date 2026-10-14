Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Στις 14 Οκτωβρίου 1964, ο Charlie Watts παντρεύτηκε τη Shirley Shepherd στο Μπράντφορντ της Αγγλίας. Ο ντράμερ των Rolling Stones κράτησε τον γάμο μυστικό ακόμη και από τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος! Την εποχή που η δημοτικότητα των Stones μεγάλωνε γρήγορα, φοβόταν πως η είδηση θα επηρέαζε την εικόνα τους στα μάτια των νεαρών θαυμαστριών.

Ο Charlie και η Shirley γνωρίζονταν πριν εκείνος ενταχθεί στους Rolling Stones. Εκείνη σπούδαζε γλυπτική στο Royal College of Art και οι δυο τους ήταν ήδη ζευγάρι όταν ο Watts έγινε ο ντράμερ του συγκροτήματος, το 1963. Έναν χρόνο αργότερα παντρεύτηκαν στο ληξιαρχείο του Μπράντφορντ, χωρίς να ενημερώσουν τους άλλους Stones. Αντί για μεγάλη δεξίωση, ακολούθησε ένα ήσυχο γεύμα σε κοντινή παμπ.

Ένα μυστικό που δεν κράτησε για πάντα

Ο γάμος τους έμεινε μακριά από τη δημοσιότητα για περίπου πέντε εβδομάδες. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι σχετικές πληροφορίες, ο Watts αρχικά τις αρνήθηκε. Σύμφωνα με τη βιογραφία Charlie’s Good Tonight του Paul Sexton, είπε τότε στη Daily Express ότι η είδηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα του. Η Shirley, αντίθετα, επιβεβαίωσε ότι είχαν παντρευτεί.

Η αντίδρασή του λέει πολλά για την ποπ βιομηχανία της εποχής. Ένας μουσικός μπορούσε να γεμίζει αίθουσες, αλλά ο γάμος του να αντιμετωπίζεται σαν πληροφορία ικανή να απογοητεύσει το κοινό. Ο Watts δεν έκρυψε μόνο τη σχέση του από τους θαυμαστές: για ένα διάστημα την κράτησε και έξω από τη ζωή του ίδιου του συγκροτήματος.

Τον Δεκέμβριο του 1964, πάντως, η Shirley εμφανιζόταν ήδη ανοιχτά ως σύζυγός του σε δημοσίευμα του μουσικού Τύπου, μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσαν. Το μυστικό είχε τελειώσει. Ο γάμος τους ήταν πλέον καθολικό γεγονός!

Απέκτησαν μία κόρη, τη Seraphina, το 1968, και έμειναν μαζί έως τον θάνατο του Charlie το 2021. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή δίπλα στους Rolling Stones ήταν εύκολη για τη Shirley. Χρόνια αργότερα μίλησε με πικρία για τον κόσμο της ροκ και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις γυναίκες.

Ο ίδιος ο Charlie πάντως, σε συνέντευξή του το 2000, μιλούσε ακόμη με θαυμασμό για την εξυπνάδα, το γέλιο και την αγάπη της για την τέχνη.

Ο γάμος της 14ης Οκτωβρίου έμεινε ως μια παράξενη μικρή ιστορία των πρώτων χρόνων των Stones: ο άνθρωπος που καθόταν πίσω από τα τύμπανα είχε πάρει μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του, ενώ οι σύντροφοί του στη σκηνή δεν το γνώριζαν…