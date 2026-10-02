Οι Rolling Stones έδωσαν εικόνα στο «Mr Charm», ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ τους Foreign Tongues. Στο νέο βίντεο πρωταγωνιστεί ο Alexander Skarsgård, ενώ η κυκλοφορία του single συνοδεύεται από το «Bad Luck Hideaway», ένα ακόμη τραγούδι της μπάντας που γίνεται τώρα διαθέσιμο στις πλατφόρμες.

Ο «Mr Charm» αποκτά πρόσωπο

Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο Henry Scholfield, με τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται στο Palmdale της Καλιφόρνιας. Ο Skarsgård είναι το πρόσωπο που επέλεξαν αυτή τη φορά οι Stones για να μεταφέρει το τραγούδι στην οθόνη.

Το «Mr Charm» είχε κυκλοφορήσει με το Foreign Tongues τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο, ο Mick Jagger το είχε χρησιμοποιήσει ως μουσική υπόκρουση σε ένα δικό του βίντεο από νυχτερινή έξοδο. Η νέα σκηνοθετημένη παραγωγή είναι η αφορμή για να επιστρέψει το τραγούδι στο προσκήνιο.

Ένα ακόμη τραγούδι με τον Charlie Watts

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει επίσης το «Bad Luck Hideaway», που δεν ήταν μέχρι τώρα διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming. Πρόκειται για ντουέτο του Jagger με τον Keith Richards, στο οποίο ακούγεται ο αείμνηστος Charlie Watts στα τύμπανα, από ηχογράφηση στα British Grove Studios. Την παραγωγή ανέλαβε ο Andrew Watt.

Έτσι, μαζί με το νέο βίντεο του «Mr Charm», οι ακροατές έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και μια επιπλέον ηχογράφηση των Stones με τη συμμετοχή του Watts.