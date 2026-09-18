Η ROSÉ των BlackPink, που γνώρισε τεράστια επιτυχία δίπλα στον Bruno Mars με το «APT.», επιστρέφει με το νέο αυτόνομο single «New Trick». Ένα ζωηρό pop-rock τραγούδι που αφήνει πίσω του τη μελαγχολική διάθεση του πρώτου προσωπικού της album, «Rosie», και παρουσιάζει μια πιο παιχνιδιάρικη και εξωστρεφή πλευρά της.

Το «New Trick» γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, μέσα σε μία ιδιαίτερα γεμάτη εβδομάδα και μόλις δύο ημέρες μετά την εμφάνιση της ROSÉ στο Met Gala. Στο studio συνάντησε ξανά την Amy Allen, με την οποία είχε συνεργαστεί και στο «APT.», καθώς και τον Andrew Wells, συνδημιουργό του «Stay a Little Longer».

Αυτή τη φορά, όμως, η ROSÉ είχε μια ασυνήθιστη παρατήρηση να κάνει στους συνεργάτες της: δεν μπορούσε πλέον να ταυτιστεί με τα θλιμμένα τραγούδια που είχε συνηθίσει να γράφει.

Από τη μελαγχολία στην ενέργεια

Το πρώτο προσωπικό album της, «Rosie», είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό σε δύσκολες σχέσεις, απογοητεύσεις και συναισθηματικές πληγές. Στο «New Trick», η διάθεση αλλάζει αισθητά. Η ROSÉ δεν μένει στην πληγή, αλλά αναζητά έναν καινούργιο τρόπο να προχωρήσει, επιστρατεύοντας χιούμορ, αυτοπεποίθηση και μια περισσότερο ανέμελη στάση.

Η ίδια χαρακτήρισε το τραγούδι ως ένα από τα πιο χαριτωμένα που έχει γράψει μαζί με την Amy Allen, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το «APT.» να διατηρεί ακόμη αυτόν τον τίτλο. Όπως εξήγησε, απόλαυσε ιδιαίτερα τον χαρακτήρα που δημιούργησε μέσα στο studio και την ενέργεια που της επέτρεψε να εκφράσει.

Μουσικά, το «New Trick» κινείται σε pop-rock και garage punk μονοπάτια, με τραχιές κιθάρες, γρήγορο ρυθμό και έναν αέρα που παραπέμπει στις εναλλακτικές pop επιτυχίες των αρχών της δεκαετίας του 2000. Η ROSÉ έχει αναφέρει ως έμπνευση τραγούδια όπως το «Are You Gonna Be My Girl» των Jet και το «Music Is My Hot Hot Sex» των CSS, τα οποία είχαν συνδεθεί με παλιότερες διαφημιστικές καμπάνιες.

Ένα video γυρισμένο εξ ολοκλήρου με κινητό τηλέφωνο

Το «New Trick» συνοδεύεται από video clip που σκηνοθέτησε ο Dave Meyers, γνωστός από συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Ariana Grande, Harry Styles, Sabrina Carpenter και SZA. Ο Meyers είχε συνεργαστεί ξανά με τις BlackPink στο video του «Jump».

Το ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγής είναι ότι ολόκληρο το video γυρίστηκε με iPhone 18 Pro, στο πλαίσιο της σειράς «Shot on iPhone» της Apple. Η γρήγορη κίνηση, τα έντονα χρώματα και η ελεύθερη σκηνοθετική προσέγγιση ακολουθούν τη ζωηρή διάθεση του τραγουδιού, μεταφέροντας οπτικά την αλλαγή που επιδιώκει αυτή τη φορά η ROSÉ.

Το «New Trick» αποτελεί προς το παρόν μεμονωμένη κυκλοφορία και όχι το πρώτο single από το επόμενο album της. Η τραγουδίστρια έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει πάνω στη δεύτερη προσωπική δισκογραφική της δουλειά, η οποία αναμένεται μέσα στο 2027, χωρίς ακόμη να έχει καταλήξει στον ήχο και στην τελική κατεύθυνσή της.