Η Taraneh δίνει εικόνα στο “Only One”, παρουσιάζοντας το official music video ενός από τα τραγούδια του τελευταίου album της, Unobsession.

Το clip κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και γυρίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Los Angeles, όταν η Taraneh και η μπάντα της βρίσκονταν σε περιοδεία. Για τα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκε και ο χώρος του Theosophy Hall Theater & Library.

Εικόνες που κοιτούν προς το προεπαναστατικό Ιράν

Η οπτική ταυτότητα του “Only One” συνδέεται έντονα με τις ιρανικές ρίζες της Taraneh Azar.

Το Tehran Times παρουσίασε το νέο clip ως μια αναφορά στο Ιράν πριν από την Επανάσταση του 1979, με εικόνες και αισθητικά στοιχεία που παραπέμπουν σε μια εποχή την οποία η δημιουργός έχει γνωρίσει μέσα από το οικογενειακό και πολιτισμικό της υπόβαθρο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια η Taraneh Azar, με τον Justin Richards στη διεύθυνση φωτογραφίας και τον Jonah Bergman στην παραγωγή.

Το video λειτουργεί έτσι όχι απλώς ως οπτική συνοδεία του τραγουδιού, αλλά και ως ακόμη ένα σημείο στο οποίο η Taraneh συνδέει τη σύγχρονη rock ταυτότητά της με την ιρανική καταγωγή της.

Από το “Unobsession” σε έναν σαφώς βαρύτερο ήχο

Το “Only One” περιλαμβάνεται στο Unobsession, το album που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025 μέσω της TYPE YES και σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Taraneh δημιουργεί τη μουσική της.

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι πρόκειται για τον πρώτο δίσκο που έγραψε ως ολοκληρωμένη μπάντα μαζί με τους συνεργάτες της. Σε αντίθεση με το προηγούμενο New Age Prayer, όπου μεγάλο μέρος της δουλειάς ξεκινούσε από demos και προγραμματισμένα drums, στο Unobsession οι μουσικοί δούλεψαν μαζί στον ίδιο χώρο, με στόχο οι ηχογραφήσεις να έχουν εξαρχής τη δύναμη που αποκτούσαν τα τραγούδια στις συναυλίες.

Η Taraneh έχει χαρακτηρίσει το album ξεκάθαρα hard rock, με τον ήχο της να έχει γίνει βαρύτερος έπειτα από την εμπειρία των ζωντανών εμφανίσεων με τη μπάντα της. Στο υλικό συναντώνται grunge, nu-metal, prog και doom στοιχεία, χωρίς να εξαφανίζονται οι dream-pop και ηλεκτρονικές αποχρώσεις που υπήρχαν στις προηγούμενες δουλειές της.

Ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια στη σκηνή

Το “Only One” φαίνεται ότι είχε ξεχωρίσει για την ίδια την Taraneh πολύ πριν αποκτήσει το νέο του video.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του Unobsession, όταν ρωτήθηκε ποια τραγούδια απολαμβάνει περισσότερο να παίζει ζωντανά, είχε επιλέξει το “Only One” μαζί με το “Prophet”.

Πίσω από το όνομα Taraneh βρίσκεται η Ιρανοαμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, μουσικός και παραγωγός Taraneh Azar, με βάση τη Νέα Υόρκη. Το ίδιο το όνομα «Taraneh» σημαίνει «μελωδία» ή «τραγούδι» στα φαρσί, ενώ ο ήχος της κινείται ανάμεσα στο rock, το grunge, την dream pop και πιο ηλεκτρονικές επιρροές.

Με το νέο video του “Only One”, ένα τραγούδι που βρίσκεται ήδη σχεδόν έναν χρόνο στη δισκογραφία της αποκτά τώρα μια διαφορετική αφορμή για να επιστρέψει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με την προσωπική καταγωγή και την οπτική μνήμη της Taraneh να περνούν μπροστά από την κάμερα.