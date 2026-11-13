Οι U2 επιστρέφουν με το «Carnaval de luz», το πρώτο άλμπουμ τους με καινούργιο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια. Ο δίσκος κυκλοφορεί σήμερα, 13 Νοεμβρίου, από την Island Records, περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια και βρίσκει τους Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. να γιορτάζουν τα πενήντα χρόνια της κοινής τους διαδρομής με νέες συνθέσεις.

Την παραγωγή του 16ου στούντιο άλμπουμ τους υπογράφει ο Jacknife Lee. Η μουσική του συνδέει αναφορές στις πιο πειραματικές περιόδους των U2 με την πιο άμεση τραγουδοποιία των «The greatest show on earth», «Glorify» και «Midnight sunshine», ενώ η πνευματικότητα, η φιλία, η ελευθερία και η αντοχή απέναντι στο σκοτάδι διατρέχουν τη θεματολογία του.

Ένα καρναβάλι πριν από τη στάχτη και την αναγέννηση

Το «Carnaval de luz» δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο με τα δύο EP που το συγκρότημα παρουσίασε νωρίτερα μέσα στο 2026, τα «Days of ash» και «Easter lily». Η σύνδεσή τους ακολουθεί, όπως εξηγεί η επίσημη ανακοίνωση, το θρησκευτικό ημερολόγιο: το καρναβάλι και η γιορτή του σώματος προηγούνται της περισυλλογής της Σαρακοστής και της πασχαλινής αναγέννησης.

Ήδη την άνοιξη, παρουσιάζοντας το «Easter lily», ο Bono μιλούσε για ένα θορυβώδες, ακατάστατο και έντονα πολύχρωμο άλμπουμ, φτιαγμένο για να παιχτεί ζωντανά. Περιέγραφε το rock ’n’ roll ως πράξη αντίστασης απέναντι σε όσα τρομακτικά περνούν καθημερινά από τις μικρές οθόνες μας.

Ο The Edge χαρακτήρισε τη νέα δουλειά «μια ακατάστατη, προκλητική, ιερή συλλογή τραγουδιών». Ο Bono, αντίστοιχα, συνέδεσε την εικόνα του «καρναβαλιού του φωτός» με την ανάγκη για δυνατότερα τύμπανα, φωτιά και μελωδίες που επιμένουν να λάμπουν μέσα σε έναν σκοτεινό κόσμο.

Από τους δρόμους του Μεξικού στην έρημο της Καλιφόρνιας

Το «Street of dreams» άνοιξε τον δρόμο για το άλμπουμ τον Ιούλιο. Το βίντεό του γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, όπου η κακοκαιρία έφερε ένα απρόοπτο στα γυρίσματα: μια γεννήτρια σταμάτησε να λειτουργεί και μια οικογένεια φιλοξένησε τους τέσσερις μουσικούς στο διαμέρισμά της, επιτρέποντας να συνεχιστούν οι λήψεις στο μπαλκόνι!

Ακολούθησε το «Silencio», ένας φόρος τιμής στην αυθάδεια του πρώιμου surf-punk, διάρκειας μόλις δύο λεπτών και 35 δευτερολέπτων. Στην πρόσθετη παραγωγή του συμμετείχε ο Ryan Tedder.

Στο «The greatest show on earth», δύο εραστές προσπαθούν να διατηρήσουν την πίστη τους ο ένας στον άλλον. Ο Anton Corbijn μετέφερε το τραγούδι στην έρημο της Καλιφόρνιας, σκηνοθετώντας ένα βίντεο που σατιρίζει το συγκρότημα ως θρησκευτική αίρεση, με τις γυναίκες να αναλαμβάνουν όλη τη δύσκολη δουλειά.

Ο Brian Eno συμμετέχει στη σύνθεση και στα synthesizers αυτού του τραγουδιού, καθώς και των «Go (Carnaval de luz)» και «Can’t stop us now», ενώ ο Martin Garrix συνυπογράφει το «Glorify». Το «The mirror maker (Rosalía)», από την άλλη, είναι εμπνευσμένο από την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα.

Η Dolly Parton στο τελευταίο τραγούδι

Το άλμπουμ ολοκληρώνεται με το «Torn», το ντουέτο του Bono με την Dolly Parton, που αποδείχθηκε η τελευταία φωνητική ηχογράφησή της. Το country τραγούδι συνυπογράφουν οι U2, η Parton και ο Johnny McDaid, με τον Daniel Lanois να παίζει pedal steel.

Στο επίκεντρό του βρίσκεται μια οικογένεια που διχάζεται: οι δεσμοί αίματος παραμένουν, αλλά οι άνθρωποι δυσκολεύονται πια να αναγνωρίσουν ο ένας τον πόνο του άλλου. Η φωνή της μητέρας δίνει ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτή τη σύγκρουση, κλείνοντας τον δίσκο με μια ιστορία που ξεκινά μέσα στο σπίτι και αποκτά ευρύτερες προεκτάσεις.

Το «Carnaval de luz» κυκλοφορεί ψηφιακά, σε CD και βινύλιο, με deluxe boxsets και ειδικές χρωματιστές εκδόσεις.

Τα τραγούδια του άλμπουμ:

Go (Carnaval de luz) La reina Street of dreams The mirror maker (Rosalía) Superficiality If the world is at war we better not be Silencio The greatest show on earth Glorify Midnight sunshine Can’t stop us now Torn (feat. Dolly Parton)