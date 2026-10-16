Οι U2 κυκλοφόρησαν το «The Greatest Show On Earth» και, μαζί του, ανακοίνωσαν την επιστροφή τους στα στάδια το 2027. Το νέο τραγούδι είναι το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ «Carnaval De Luz» και δίνει το όνομά του στην παγκόσμια περιοδεία τους.

Παρά τον θεαματικό τίτλο, η ιστορία του τραγουδιού είναι προσωπική. Σύμφωνα με το συγκρότημα, μιλά για δύο εραστές που προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την πίστη ο ένας στον άλλον, αλλά και την πίστη την ίδια. Οι U2 το συνυπογράφουν με τον Brian Eno, ο οποίος συμμετέχει και στα synthesizers.

Το video clip σκηνοθέτησε ο Anton Corbijn, παλιός συνεργάτης του συγκροτήματος. Γυρισμένο στην έρημο της Καλιφόρνιας, παρουσιάζει σατιρικά τους U2 σαν μια θρησκευτική αίρεση, όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν όλη τη δύσκολη δουλειά.

Η επιστροφή στα στάδια

Η περιοδεία «The Greatest Show On Earth» θα ξεκινήσει στις 23 Φεβρουαρίου 2027 από την Πόλη του Μεξικού. Έχουν ανακοινωθεί επίσης συναυλίες στο Σάο Πάολο και το Μπουένος Άιρες, με τον Beck στο πρόγραμμα αυτών των εμφανίσεων. Οι U2 αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν ημερομηνίες για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συναυλία στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την επιστροφή τους σε συναυλίες σταδίων μετά το τέλος της περιοδείας «The Joshua Tree Tour» το 2019. Οι Bono, The Edge, Adam Clayton και Larry Mullen Jr. περιγράφουν τον φιλόδοξο τίτλο της νέας περιοδείας σαν μια πρόκληση προς τους ίδιους: να προσφέρουν στο κοινό μια βραδιά που θα θυμάται.

Το «Carnaval De Luz», το πρώτο στούντιο άλμπουμ των U2 με νέο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια, αναμένεται στις 13 Νοεμβρίου. Το MusicCorner έχει ήδη παρουσιάσει την ανακοίνωση του δίσκου και το προηγούμενο single, «Silencio». Τώρα το «The Greatest Show On Earth» συνδέει αυτή τη νέα μουσική περίοδο με την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή.