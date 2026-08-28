Ο AL6 είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης της ελληνικής urban pop σκηνής, με ήχο που συνδυάζει pop μελωδικότητα, trap και dance στοιχεία, latin επιρροές και μία σκοτεινή, ρομαντική αισθητική. Με την ερμηνεία του να κινείται ανάμεσα στο τραγούδι και το rap, παρουσιάζει την «Απειλή», το lead single από το πρώτο ολοκληρωμένο album του, που προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Πριν ακόμη αποκτήσει την επίσημη οπτική του ταυτότητα, το τραγούδι είχε αρχίσει να κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα, δημιουργώντας τις πρώτες αντιδράσεις σε κύκλους της Αθήνας και φτάνοντας σε ακροατές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι στίχοι και η ερμηνεία ανήκουν στον AL6, ενώ τη μουσική και τη βασική παραγωγή υπογράφει ο Νίκος Λειβαδίτης. Με υπόβαθρο στην κλασική μουσική και σπουδές στο Royal Conservatory of Brussels και το Royal College of Music in Stockholm, ο Νίκος μεταφέρει την αρμονική και κιθαριστική του ταυτότητα σε έναν σύγχρονο urban pop ήχο. Η παραγωγή ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της Beyond, με additional production, mixing και mastering από τον Ηλία Παπαδόπουλο.

Το music video δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα. Ο AL6 και ο Νίκος Λειβαδίτης ανέπτυξαν από κοινού το concept και το σενάριο, με τον Νίκο να αναλαμβάνει τη συνολική οπτικοακουστική παραγωγή.

Περισσότερο από μία μεμονωμένη κυκλοφορία, η «Απειλή » αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού σχεδίου. Ο AL6 και ο Νίκος Λειβαδίτης δημιουργούν ανεξάρτητα τη μουσική, την εικόνα και την επικοινωνία του project, ενώ παράλληλα χτίζουν τη Freshdrop, ένα νέο independent label και δημιουργικό οικοσύστημα με βάση την Αθήνα, που εστιάζει στην ανακάλυψη, την καλλιτεχνική ανάπτυξη και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών.