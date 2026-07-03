Οι Alcatrash παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στους «Τυφώνες», ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με την ελληνική ποπ και λαϊκή σκηνή των αρχών των ’00s.

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Σάκη Καντά, είχε κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 2001 σε ερμηνεία του Νικόλα και επιστρέφει σήμερα μέσα από μια σύγχρονη διασκευή, με την ενέργεια και τον ήχο των Alcatrash. Η μπάντα προσεγγίζει τους «Τυφώνες» χωρίς να απομακρύνεται από τον ερωτικό χαρακτήρα του τραγουδιού, δίνοντάς του όμως μια πιο σημερινή αισθητική.

Η νέα εκδοχή κυκλοφορεί από την Panik Records και συνοδεύεται από music video, σε σκηνοθεσία Mike Marzz. Το clip δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ερωτική διάσταση των στίχων, αλλά ανοίγει περισσότερο το θέμα, εστιάζοντας στη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών και στις σχέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σαν στήριγμα μέσα στις δυσκολίες.

Οι Alcatrash συνεχίζουν έτσι τη διαδρομή τους με μια ακόμα διασκευή, στοιχείο που ταιριάζει ιδιαίτερα στη σκηνική τους ταυτότητα, καθώς συχνά επιστρέφουν σε γνώριμα τραγούδια και τους δίνουν έναν πιο φρέσκο, ζωντανό χαρακτήρα.

Οι «Τυφώνες» είναι διαθέσιμοι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.