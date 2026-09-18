Ο Beck κυκλοφορεί το «Ride Lonesome», το πρώτο του album με καινούργιο υλικό έπειτα από επτά χρόνια. Στη νέα του δουλειά αφήνει πίσω την ηλεκτρονική κατεύθυνση του «Hyperspace» και επιστρέφει στον μελαγχολικό, οργανικό ήχο που χαρακτήρισε δύο από τους σημαντικότερους δίσκους της πορείας του, το «Sea Change» και το «Morning Phase».

Το 15ο studio album του Αμερικανού δημιουργού περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια γύρω από τη μοναξιά, την απώλεια, τη φυγή και την προσπάθεια να συνεχίσει κανείς όταν αισθάνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Ακουστικές κιθάρες, διακριτικά έγχορδα, country-rock αποχρώσεις και λιτές ενορχηστρώσεις δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από τον παιχνιδιάρικο και απρόβλεπτο Beck του «Loser» και του «Odelay».

Η επιστροφή μιας παλιάς ομάδας

Για το «Ride Lonesome», ο Beck συγκέντρωσε ξανά μουσικούς με τους οποίους είχε δουλέψει στο παρελθόν: τους Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. και Jason Falkner.

Ο ίδιος ανέλαβε την παραγωγή, ενώ τη μίξη πραγματοποίησε ο Nigel Godrich, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του στα «Mutations» και «Sea Change». Στις ενορχηστρώσεις επέστρεψε ο πατέρας του Beck, David Campbell, προσθέτοντας έγχορδα που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα τραγούδια, χωρίς να καλύπτουν τον εύθραυστο χαρακτήρα τους.

Όπως εξήγησε ο Beck, η επανένωση της ομάδας έφερε πίσω τη γνώριμη χημεία των προηγούμενων δίσκων, αλλά αποκάλυψε παράλληλα νέους ήχους και διαφορετικές συναισθηματικές υφές. Η πολυετής κοινή εμπειρία ακούγεται σε έναν δίσκο που δεν επιδιώκει εντυπωσιακές ανατροπές, αλλά στηρίζεται στη λεπτομέρεια, στην ατμόσφαιρα και στην ερμηνεία.

Μοναχικές διαδρομές μέσα στη νύχτα

Το ομότιτλο τραγούδι, που αποτέλεσε το πρώτο δείγμα του album, έθεσε εξαρχής τον τόνο: μια αργή, κινηματογραφική διαδρομή μέσα στην απομόνωση. Το «In The Night» συνέχισε στο ίδιο κλίμα, με ακουστικές κιθάρες και έγχορδα, ενώ το «Disappearing Act» έδωσε ακόμη μία εικόνα ενός ανθρώπου που σκέφτεται τη φυγή και την εξαφάνιση.

Στο «Run Away», ο Beck βρίσκεται μόνος πίσω από το τιμόνι, να οδηγεί μέσα στη νύχτα χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, σαν η κίνηση να μπορεί προσωρινά να απαλύνει όσα δεν αντέχει να αντιμετωπίσει. Το video του «Run Away» γυρίστηκε στην Ιαπωνία και πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Ιάπωνας ηθοποιός Tadanobu Asano, γνωστός διεθνώς και από τη σειρά «Shōgun». Η παρουσία του ενισχύει τον κινηματογραφικό χαρακτήρα ενός τραγουδιού που βασίζεται περισσότερο στη σιωπή, στην κίνηση και στην εσωτερική ένταση παρά σε μια συμβατική αφήγηση.

Ένα τρίτο κεφάλαιο μετά τα «Sea Change» και «Morning Phase»

Το «Ride Lonesome» μπορεί να ακουστεί ως το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας που ξεκίνησε με το «Sea Change» το 2002 και συνεχίστηκε με το «Morning Phase» το 2014. Και στους τρεις δίσκους, ο Beck απομακρύνεται από την ειρωνεία και τους στιλιστικούς πειραματισμούς του για να αντιμετωπίσει πιο άμεσα τη θλίψη, την απώλεια και την ανθρώπινη ευαλωτότητα.

Ο ίδιος δεν παρουσιάζει τις δύσκολες εμπειρίες ως κάτι που μπορεί κανείς απλώς να παρακάμψει. Αντίθετα, επιμένει ότι, όσους περισπασμούς κι αν αναζητήσουμε, κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε μέσα από όσα μας πληγώνουν και να τα αισθανθούμε πραγματικά.

Στα 56 του χρόνια, ο Beck δεν επιστρέφει απλώς σε έναν παλιό ήχο. Κοιτάζει ξανά τον ίδιο συναισθηματικό χώρο από διαφορετική ηλικία και απόσταση, δημιουργώντας έναν δίσκο για εκείνη τη στιγμή κατά την οποία κάποιος αναρωτιέται αν διαθέτει ακόμη τη δύναμη να προχωρήσει.

Tracklist του «Ride Lonesome»

Ride Lonesome Run Away In The Night Failed Words Bleed Disappearing Act For Your Love Slow Canyon It Ends Right Here Falling Through My Hands If You Don’t Know What Love Is Beyond The Light