Για χρόνια ο blacko έγραφε τα τραγούδια του, έπαιρνε εμπειρίες μέσα σε στούντιο ηχογραφήσεων και διαμόρφωνε τον ήχο του – αυτόν που μας παρουσιάζει τώρα με το πρώτο του τραγούδι “Να Μου Λες Πως Με Αγαπάς”.

O blacko αυτοχαρακτηρίζεται ως «urban καλλιτέχνης» – ένας δημιουργός που συνδυάζει rap flows, έντονες rock επιρροές και μελωδικά pop στοιχεία. Στη πραγματικότητα δύσκολα βάζεις τη μουσική του σε ‘κουτάκια’… ο χαρακτηρισμός ‘urban’ και η πολυπλοκότητα που η λέξη αυτή κρύβει πίσω της κοινωνιολογικά και πολιτιστικά ίσως να εξηγεί περισσότερα για τα τραγούδια του, τους στίχους του και τις επιρροές του. Ο ήχος του διακρίνεται από μία σκοτεινή αισθητική, στην παραγωγή κυριαρχούν οι κιθάρες ενώ η ωμή συναισθηματική ένταση είναι διάχυτη.

Οι στίχοι και η μουσική του τραγουδιού είναι του blacko, η παραγωγή των Veiled, blacko και callmethemis ενώ η μίξη και το mastering έγινε από τον beyond. To βίντεο σκηνοθέτησαν οι Mindfill & Kronik.

Το “Να Μου Λες Πως Με Αγαπάς” είναι το πρώτο τραγούδι από το ντεμπούτο άλμπουμ “Αναμμένα Τσιγάρα” που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027. Μέχρι τότε ο blacko θα έχει και άλλες ιστορίες να μας πει…

Κυκλοφορεί από τη The Hubsters.