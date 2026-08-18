Η Blondshell στρέφεται σε μια μελωδία που τη συνόδευε από τα παιδικά της χρόνια και παρουσιάζει το «Fur Elise», το τρίτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της «Violins».

Πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα βρίσκεται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Sabrina Teitelbaum, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες της σύγχρονης indie rock σκηνής. Το τραγούδι έκανε την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση στην εκπομπή New Music Show του BBC Radio 1 και κυκλοφόρησε επίσημα στις 18 Αυγούστου, συνοδευόμενο από lyric video.

Η σχέση με το έργο του Beethoven

Ο τίτλος παραπέμπει βέβαια στο περίφημο «Für Elise» του Ludwig van Beethoven, χωρίς όμως το τραγούδι της Blondshell να αποτελεί διασκευή του κλασικού έργου. Η αναφορά είναι προσωπική: η Teitelbaum είχε μάθει την πασίγνωστη σύνθεση στο πιάνο όταν ήταν μικρή και επιστρέφει τώρα σε αυτήν για να εξετάσει την απόσταση ανάμεσα στις παιδικές προσδοκίες και στην πραγματικότητα της ενήλικης ζωής.

Στο κέντρο του τραγουδιού βρίσκεται μια σκόπιμα παράξενη εικόνα: η Blondshell φαντάζεται να βαδίζει προς τα σκαλιά της εκκλησίας με το «Für Elise» να ακούγεται ως γαμήλια μουσική, παρότι γνωρίζει ότι κανείς σχεδόν δεν θα επέλεγε το συγκεκριμένο κομμάτι για μια τέτοια στιγμή. Αυτή ακριβώς η αναντιστοιχία είναι το νόημα της μεταφοράς. Η ενηλικίωση δεν εξελίσσεται πάντοτε σύμφωνα με το σενάριο που είχαμε φανταστεί ούτε συνοδεύεται από την «κατάλληλη» μουσική.

«Το τραγούδι αφορά τη φαντασία και τη δυνατότητά της να μας οδηγήσει προς τη ζωή που θέλουμε», εξήγησε η ίδια μιλώντας στο BBC Radio 1. Παράλληλα, το χαρακτήρισε ως το μεγάλο, επικό τραγούδι του νέου της δίσκου, εκείνο που συνοψίζει όσα επιχείρησε να εκφράσει μέσα σε αυτόν.

Από την ησυχία στην έκρηξη

Μουσικά, το «Fur Elise» ακολουθεί τις δυναμικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τη δουλειά της Blondshell. Ξεκινά συγκρατημένα, αφήνοντας χώρο στη φωνή και στις λέξεις, πριν οδηγηθεί σταδιακά σε ένα πυκνότερο κιθαριστικό ξέσπασμα. Η ήρεμη αφετηρία και η ένταση που ακολουθεί μοιάζουν να αποτυπώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα στη φαντασίωση μιας τακτοποιημένης ζωής και στην αβεβαιότητα που συνοδεύει την πραγματική ενηλικίωση.

Το τραγούδι έγραψε η Sabrina Teitelbaum, ενώ την παραγωγή ανέλαβε για ακόμη μία φορά ο σταθερός συνεργάτης της, Yves Rothman. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν οι Bosh Rothman στα τύμπανα και τα κρουστά, Anna Butterss στο μπάσο, Sam Stewart στην κιθάρα και Pierre Simon σε κιθάρα, μπάσο και synthesizer.

Το καταληκτικό τραγούδι του «Violins»

Το «Fur Elise» θα κλείνει το «Violins», το τρίτο studio album της Blondshell, το οποίο αναμένεται στις 25 Σεπτεμβρίου από την Partisan Records. Ο δίσκος περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια, ηχογραφημένα ζωντανά με τη μπάντα, και ακολουθεί το ομώνυμο ντεμπούτο της του 2023 και το «If You Asked For A Picture» του 2025.

Στο νέο υλικό η Teitelbaum απομακρύνεται σε έναν βαθμό από τις προβληματικές ερωτικές σχέσεις που κυριαρχούσαν στις προηγούμενες δουλειές της. Οι δύσκολες φιλίες, η θρησκεία, η σχέση με το σώμα και η επίπονη διαδικασία της επούλωσης περνούν τώρα στο προσκήνιο. Το «Fur Elise», τοποθετημένο στο τέλος του δίσκου, λειτουργεί ως προσωπικός απολογισμός: μια ματιά προς τα πίσω, όχι από νοσταλγία, αλλά για να διαχωριστούν οι παλιές φαντασιώσεις από τη ζωή που μπορεί τελικά να χτιστεί.