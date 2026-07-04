Η Céline Dion παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «Bonjour, Pardon, Merci», συνεχίζοντας την επιστροφή της στη γαλλόφωνη δισκογραφία με μια κυκλοφορία που έχει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα.

Το single κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου 2026 και αποτελεί τη δεύτερη πρωτότυπη κυκλοφορία της μέσα στη χρονιά, μετά το «Dansons». Πρόκειται για ένα τραγούδι που στηρίζεται σε τρεις απλές λέξεις, «καλημέρα», «συγγνώμη», «ευχαριστώ», αλλά πίσω από αυτή την απλότητα κρύβει μια πιο βαθιά διαδρομή γύρω από τη δύναμη, τη συγχώρεση, την ευγνωμοσύνη και την ανάγκη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Το «Bonjour, Pardon, Merci» υπογράφει ο Γάλλος δημιουργός Ycare, με τη μουσική συμβολή του παραγωγού Renaud Rebillaud. Ο Ycare έχει αναφέρει πως η έμπνευση του τραγουδιού συνδέεται με την ιδέα του Ho’oponopono, μιας χαβανέζικης προσευχής που βασίζεται σε λόγια συγχώρεσης, ευγνωμοσύνης και αγάπης. Από εκεί γεννήθηκε ένα τραγούδι για τις δοκιμασίες που κουβαλά ο άνθρωπος, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να σταθεί ξανά όρθιος.

Η επιλογή της Céline Dion για ένα τέτοιο τραγούδι δεν μοιάζει τυχαία. Τα τελευταία χρόνια η ίδια έχει συνδεθεί δημόσια με μια δύσκολη προσωπική μάχη, μετά τη διάγνωσή της με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου, που την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τη σκηνή και να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το «Bonjour, Pardon, Merci» ακούγεται σαν μια ήρεμη αλλά καθαρή δήλωση αντοχής.

Μαζί με την κυκλοφορία του τραγουδιού παρουσιάστηκε και το επίσημο animated lyric video, το οποίο δημιούργησε ο Καναδοκινέζος Yoho Yue. Το βίντεο ακολουθεί μια λιτή, ποιητική αισθητική, δίνοντας χώρο στους στίχους και στο συναισθηματικό βάρος της ερμηνείας.

Το νέο τραγούδι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Céline Dion ετοιμάζει και την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή, με εμφανίσεις στο Plenitude Arena, πρώην Paris La Défense Arena, από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ λόγω μεγάλης ζήτησης έχουν προστεθεί και επιπλέον συναυλίες για τον Μάιο του 2027.

Το «Bonjour, Pardon, Merci» και το «Dansons» θα κυκλοφορήσουν επίσης μαζί σε limited edition 12ιντσο βινύλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Μια κυκλοφορία που δείχνει πως η Céline Dion δεν επιστρέφει απλώς με νέα τραγούδια, αλλά με μια διάθεση να ξανασυνδεθεί με το κοινό της μέσα από τη γλώσσα, τη φωνή και την προσωπική της ιστορία.