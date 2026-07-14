Ο Charlie Jeer συνεργάζεται με τη Simone Ashley στο νέο single «So Good», ένα φωτεινό και γεμάτο θετική ενέργεια τραγούδι που συνδυάζει τη σύγχρονη pop παραγωγή με τη νοσταλγική αίσθηση της disco και του funk.

Το «So Good» κυκλοφόρησε μαζί με το επίσημο music video του, και αποτελεί την πρώτη δισκογραφική συνεργασία ανάμεσα στον Βρετανό τραγουδοποιό και σαξοφωνίστα και τη Βρετανοϊνδή ηθοποιό και τραγουδίστρια Simone Ashley.

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο EP του Charlie Jeer «Take Away My Problems», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 από την Capitol Records UK και την Polydor Label Group.

Ένα τραγούδι φτιαγμένο για να μεταδίδει χαρά

Ο Charlie Jeer δημιούργησε το «So Good» με στόχο να προσφέρει μια προσωρινή απόδραση από την πίεση και τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Όπως εξήγησε, ήθελε να γράψει ένα τραγούδι που θα μετέδιδε θετικότητα και χαρά. Η παραγωγή κοιτάζει προς μια εποχή που στη μνήμη μοιάζει απλούστερη και πιο ξέγνοιαστη, αντλώντας στοιχεία από τον ήχο της disco χωρίς να εγκαταλείπει τη σύγχρονη ηλεκτρονική pop αισθητική.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο χορευτικός ρυθμός, οι ζεστές μελωδίες και το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Jeer, το οποίο προσθέτει μια περισσότερο οργανική και παιχνιδιάρικη διάσταση στην παραγωγή.

Η συμμετοχή της Simone Ashley δίνει στο τραγούδι επιπλέον ζωντάνια. Ο Charlie Jeer δήλωσε ότι θεωρεί προνόμιο τη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας την ενέργεια που έφερε εκείνη τόσο στην ηχογράφηση όσο και στη συνολική παρουσίαση του τραγουδιού.

Η Simone Ashley σε έναν ακόμη μουσικό ρόλο

Η Simone Ashley είναι ευρύτερα γνωστή μέσα από την υποκριτική της παρουσία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει παράλληλα και τη μουσική της πλευρά.

Στο «So Good» δεν περιορίζεται σε μια σύντομη εμφάνιση δίπλα στον Charlie Jeer. Συμμετείχε και στη δημιουργία του τραγουδιού, το οποίο υπογράφουν οι Charlie Jeer, Simone Ashley και Ben Stancombe. Ο Stancombe ανέλαβε επίσης την παραγωγή.

Η ίδια περιέγραψε το τραγούδι ως μια κυκλοφορία που αποπνέει καλοκαίρι και διαθέτει έναν funk ρυθμό που δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό της. Αναφέρθηκε ακόμη στις όμορφες αναμνήσεις που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και των γυρισμάτων του video.

Για την Ashley, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η δημιουργική στάση του Charlie Jeer. Όπως ανέφερε, την προσέλκυσε όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και η φιλοδοξία του να σκέφτεται και να ονειρεύεται χωρίς περιορισμούς.

Από το Windsor Castle στο επίσημο video

Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, το «So Good» είχε ήδη παρουσιαστεί ζωντανά από τους δύο καλλιτέχνες στο Windsor Castle. Ένα σύντομο απόσπασμα από την εμφάνιση άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσμονή για την ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού.

Το επίσημο music video σκηνοθέτησε ο David J East, με την Aleisha Digby στην παραγωγή. Η εικόνα ακολουθεί τη φωτεινή και εξωστρεφή διάθεση του τραγουδιού, παρουσιάζοντας τους δύο καλλιτέχνες με την άνεση και τη φυσική χημεία που χαρακτήρισε ολόκληρη τη συνεργασία τους.

Η οπτική πλευρά του «So Good» δεν επιχειρεί να προσθέσει μια βαριά ή περίπλοκη ιστορία. Ενισχύει κυρίως τον χαρακτήρα μιας καλοκαιρινής κυκλοφορίας που θέλει να παρασύρει τον ακροατή στον ρυθμό και να μεταφέρει την αίσθηση ελευθερίας, αυθορμητισμού και διασκέδασης.