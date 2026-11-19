Το τραγούδι τίτλων «Όσα μας πήρε η θάλασσα» της νέας πολυσυζητημένης σειράς εποχής της ΕΡΤ «Θάλασσες μας χώρισαν» ερμηνεύει με τρόπο καθηλωτικό και απόλυτα συγκινητικό η νεράιδα της ελληνικής μουσικής Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Την μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο συνθέτης και ενορχηστρωτής Γιώργος Μπουσούνης ο οποίος το έγραψε, έχοντας εξ’ αρχής στο μυαλό του την Ελένη Τσαλιγοπούλου και πρόκειται για την πρώτη μεταξύ τους συνεργασία σε επίπεδο πρωτότυπης σύνθεσης.

Το τραγούδι ως φόρμα είναι ένα κράμα αργού αιγαιοπελαγίτικου μπάλου και σμυρνέικης χαμπανέρας προτείνοντας ταυτόχρονα μελωδικά στοιχεία μιας σύγχρονης μπαλάντας. Στοιχεία που η ερμηνεύτρια νοηματοδοτεί με τον γνωστό μαγικό της τρόπο.

Οι στίχοι, αν και αναφορικοί στους χαρακτήρες της σειράς και τα βιώματα τους, είναι την ίδια στιγμή απλοί, άμεσοι, στίχοι τους οποίους ο καθένας μας μπορεί να νιώσει και να ταυτιστεί.

Ο Γιώργος Μπουσούνης υπογράφει ολόκληρο το soundtrack της δραματικής σειράς το οποίο ανάμεσα στα σχεδόν 30 μουσικά θέματα, περιλαμβάνει και δύο ακόμη τραγούδια. Το “UMUTSUZ” (Χωρίς ελπίδα) που τραγουδάει μοναδικά η Zekiye Yürekli σε στίχους ενός από τους διασημότερους σύγχρονους Τούρκους τραγουδοποιούς, του Cengiz Onural και «Το Νανούρισμα του Θαρινού», ένα δημοτικοφανές μοιρολόι που ο συνθέτης έγραψε για τις ανάγκες μιας πολύ τραγικής συνθήκης στο πρώτο επεισόδιο της σειράς και ερμηνεύει συγκλονιστικά η Σταυρούλα Δαλιάνη.

Στο μουσικό έργο διάρκειας πλέον της μίας ώρας, που πλαισιώνει την σειρά «Θάλασσες μας χώρισαν», συμμετέχουν 16 καταπληκτικοί μουσικοί παραδοσιακών, κλασσικών και ηλεκτρικών οργάνων, στους οποίους το συνολικό άκουσμα οφείλει όλη του την ενέργεια, γοητεία και εγκυρότητα.

Συγκεκριμένα παίζουν οι μουσικοί:

Derya Türkan – Πολίτικη Λύρα

Tigran Sargsyan – Duduk, Svi, Φωνητικά

Ντίνος Χατζηιορδάνου – Ακορντεόν

Μάριος Ιβάν Παπούλιας – Βιολί

Κατερίνα Ζήση – Κανονάκι

Πάνος Καραγεώργος – Ούτι

Γιώργος Μαρινάκης – Βιολί

Ηλίας Μαυρίκης – Λαούτο

Δημήτρης Μπαρμπαγάλας – Κιθάρες, Ukulele

Λαέρτης Κοκολάνης – Βιολί

Ηλίας Σδούκος – Βιόλα

Μιχάλης Πορφύρης – Τσέλο

Νίκος Κατσίκης – Μαντολίνο

Χάρης Κελλάρης – Ακουστικό Μπάσο

Λήδα Μανιατάκου – Κρουστά

Γιώργος Μπουσούνης – Πιάνο, Keyboards

Την ηχογράφηση, μίξη και παραγωγή έχουν επιμεληθεί ο Γιώργος Γκίνης και ο Γιώργος Μπουσούνης.

Το Soundtrack κυκλοφορεί σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες από την AMMOS MUSIC

Οι φωτογραφίες από την σειρά είναι του Σπύρου Ρεκούνα, η φωτογραφία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι του Πάνου Γιαννακόπουλου και του Γιώργου Μπουσούνη είναι του Χρήστου Πετρόπουλου.