Ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σαγκρής παρουσιάζουν το νέο album «Με τα γόνατα χορεύουν», μια δουλειά 13 καινούριων τραγουδιών που γεννήθηκε μετά τη διάκρισή τους στις Ακροάσεις «Ανοιχτές Γέφυρες» του Μεγάρου Μουσικής και της ΕΔΕΜ. Στο album συμμετέχουν σε δύο ξεχωριστά ντουέτα η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ενώ ο ήχος του κινείται ανάμεσα σε ηλεκτρικές και ακουστικές υφές, με αναφορές τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή.

Ένα σημείωμα από τον Γιάννη Μαθέ και τον Μάνο Σαγκρή

«Το ραντεβού μας, αργά το απόγευμα. Κοντά στο πρώτο σκοτάδι. Στο δρόμο που ενώνει τα ηλεκτρικά καλώδια της Αθήνας, με κάτι χωριά που έχουν ακόμα ησυχία και μυρωδιά ελληνική. Και είπαμε εκεί στη μέση να κάτσουμε και να πούμε ιστορίες μέχρι να λυγίσουν τα γόνατα. Ιστορίες για αδύναμους και άλλες για χορευτές. Κι εκεί να βγάλουμε τη νύχτα μέχρι να βρούμε μέρα. Παρέα μας με τους αναπτήρες τους ο Σπύρος, ο Ιάσονας, ο Δημήτρης, ο Άλεξ και ο Τάκης. Παίξαμε μουσική στα χρώματα αυτού του δρόμου. Με τα γόνατα. Σαν αδύναμοι και σαν χορευτές.

Το πρωινό φως μας βρήκε μαζί με δύο ήλιους. Δήμητρα και Ελένη. Και ήρθε ξανά το απόγευμα και επιστρέφουμε σπίτι, να ανοίξουμε παράθυρα. Να δούμε κόσμο και εκείνον τον ωραίο δρόμο από μακριά. Χαρούμενοι που κάναμε απλώς έναν μικρό, ελάχιστο κύκλο μέσα στην ευθεία μιας σκοτεινής και φωτεινής μέρας. Καλή ακρόαση!»

Γιάννης και Μάνος

Δεκατρία τραγούδια από το σκοτάδι στο φως

Το «Με τα γόνατα χορεύουν» περιλαμβάνει 13 νέα τραγούδια, γραμμένα γύρω από όσα επιστρέφουν από το σκοτάδι στο φως, όσα λυγίζουν τον άνθρωπο αλλά ταυτόχρονα τον κάνουν να σηκώνεται ξανά και τα «παράξενα χρώματα» που, όπως σημειώνουν οι δημιουργοί, γεμίζουν το φεγγάρι με την επιμονή τους.

Τους στίχους υπογράφει ο Μάνος Σαγκρής, ενώ τη μουσική, την ενορχήστρωση και την ερμηνεία ο Γιάννης Μαθές. Στο studio έπαιξαν, αυτοσχεδίασαν και ηχογράφησαν ζωντανά, 5 σολίστες, συνδυάζοντας την ηλεκτρική, ακουστική κιθάρα, το άταστο μπάσο, την τρομπέτα, το percussion set, με το γιουκαλίλι του Γιάννη και τις μοναδικές ατμόσφαιρες από το σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής.

Στίχοι: Μάνος Σαγκρής

Μουσική, ενορχήστρωση, ερμηνεία: Γιάννης Μαθές

Συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ηλεκτρική κιθάρα: Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου

Ακουστική, ηλεκτρική κιθάρα: Ιάσονας Μαυρογεώργος

Τρομπέτα: Δημήτρης Κατσίβελος

Άταστο μπάσο: Alex Monteiro Da Silva

Κρουστά: Τάκης Βασιλείου

Ukulele, programming, φωνητικά: Γιάννης Μαθές

Ηχογράφηση, μίξη, mastering: Βαγγέλης Σαπουνάς

Φωτογραφίες: Έρρικα Μπίγιου, Ζωή Μαστραντώνη

Artwork & Videos: Μάνος Σαγκρής