Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη. Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, με σεβασμό στην παράδοση και διάθεση ανανέωσης, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία.

Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει κάποια από τα νέα τραγούδια που έφτιαξαν μαζί με τον Κώστα Λειβαδά στο δίσκο “Ριγιούνιον” που κυκλοφόρησε το Μάιο.

Η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με τρόπο ξεχωριστό.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ανοιχτό Θέατρο “Αλέξης Μινωτής”

(Μπαρουτάδικο)

Αιγάλεω

Είσοδος: Ελεύθερη