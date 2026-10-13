Οι Άμμος επιστρέφουν με το τραγούδι τους «Όσοι αγαπήσανε πολύ» με την εξαιρετική συμμετοχή της Σοφίας Παπάζογλου.

Ένα τραγούδι βγαλμένο από το σάουντρακ ενός σπαγγέτι γουέστερν που μιλάει για τους ανθρώπους που καίγονται, καίγονται, καίγονται σαν τα μυθικά κίτρινα ρωμαϊκά κεριά, για τους τρελούς, αυτούς που τολμούν, που τρελαίνονται να ζήσουν και που κατοικούν όχι στην άγρια αμερικανική δύση αλλά στην δικιά μας ανατολή, εδώ που η αγάπη τους στεγάζει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, εδώ που η αγάπη ποτέ δεν εκπίπτει…

Η Σοφία Παπάζογλου τραγουδάει.

Παίζουν επιπλέον οι μουσικοί Διονύσης Κοκόλης (τρομπέτα), Μιχάλης Πορφύρης (τσέλο), Ηλίας Σδούκος (βιόλα) και Λαέρτης Κοκολάνης (βιολί)

Η μουσική, οι στίχοι και η παραγωγή είναι των Γιώργου Μπουσούνη και Γιώργου Γκίνη.

Το μουσικό βίντεο έχουν σκηνοθετήσει οι Νεφέλη Οικονόμου Πάντζου και Έριν Μπουσούνης. Ένα βίντεο που ερμηνεύει με το μοναδικό δικό του τρόπο το τραγούδι.

Το τραγούδι «Όσοι αγαπήσανε πολύ» κυκλοφορεί ψηφιακά από την Ammos Music σε όλες τις μεγάλες διαδικτυακές μουσικές πλατφόρμες.