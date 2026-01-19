Όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο είναι ώρα για πάρτυ!

Ο Γιώργος Γκίνης, παράλληλα με την σειρά των σκοτεινών ψυχογραφημάτων του, ξεκινά μία σειρά επανεκτελέσεων αγαπημένων του τραγουδιών.

Παρέα με τον Γιώργο Μπουσούνη διασκευάζουν το “Electricity”, των Orchestral Manoeuvres in the Dark, με dark-synth-punk διάθεση για να χορεύουν τα παιδιά του σήμερα. Γιατί είναι ώρα για πάρτυ!

Στο εξώφυλλο, ο Χρήστος Μακροζαχόπουλος εικονογραφεί την νέα ηρωίδα μας, την νύφη του Φρανκενστάιν, το αυθεντικά κομματιασμένο κορίτσι, σε νέες περιπέτειες με pin-up διάθεση.

Σύνθεση: Andy McCluskey και Paul Humphreys

Αρχική εκτέλεση: Orchestral Manoeuvres in the Dark

Ερμηνεία, παραγωγή: Γιώργος Γκίνης και Γιώργος Μπουσούνης

Έργο εξωφύλλου: Χρήστος Μακροζαχόπουλος

Γραφιστικά: Κατερίνα Χαρμπή

Φωτογραφίες: Χρήστος Πετρόπουλος

Κυκλοφορεί από την Ammos Music