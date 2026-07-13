Η Giordana Angi παρουσιάζει το «Embrasse Moi», τη νέα γαλλόφωνη εκδοχή του τραγουδιού της «Dammi Un Bacio», δίνοντας διαφορετικό χαρακτήρα σε μία από τις πρόσφατες προσωπικές δημιουργίες της.

Η νέα εκδοχή χαρακτηρίζεται ως French Latin Version.

Από το «Dammi Un Bacio» στο «Embrasse Moi»

Για τη γαλλική απόδοση των στίχων συνεργάστηκε ο Chris Maverick, ενώ την παραγωγή της νέας εκδοχής ανέλαβε η ίδια η Giordana Angi. Στην κιθάρα συμμετέχει ο Andrea Frittelli.

Η επιλογή της γαλλικής γλώσσας δεν μοιάζει ξένη προς την καλλιτεχνική διαδρομή της Giordana Angi, η οποία έχει παρουσιάσει και στο παρελθόν τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες. Στην περίπτωση του «Embrasse Moi», όμως, δεν έχουμε μια απλή κατά λέξη μετάφραση. Η ένδειξη Latin Version υποδηλώνει μια διαφορετική μουσική αντιμετώπιση, που μεταφέρει το τραγούδι σε πιο ζεστό και εξωστρεφές περιβάλλον.

Ο τίτλος διατηρεί την άμεση ερωτική προτροπή του πρωτότυπου: «Dammi un bacio» στα ιταλικά και «Embrasse-moi» στα γαλλικά σημαίνουν και τα δύο «δώσε μου ένα φιλί» ή «φίλησέ με».

Ένα τραγούδι που γράφτηκε αυθόρμητα

Το αρχικό «Dammi Un Bacio» γράφτηκε και συντέθηκε από την ίδια τη Giordana Angi, ενώ την παραγωγή του είχε αναλάβει ο Etta.

Η δημιουργός είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι γεννήθηκε μέσα σε μία νύχτα στο στούντιο της, σαν ένα αυθόρμητο ρεύμα σκέψεων. Οι λέξεις και η μουσική εμφανίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αυστηρά οργανωμένη διαδικασία γραφής.

Αυτή η αμεσότητα παραμένει και στο «Embrasse Moi». Η νέα γλώσσα αλλάζει τον ήχο και τη ροή των φράσεων, χωρίς να αφαιρεί από το τραγούδι την αίσθηση μιας προσωπικής εξομολόγησης που γεννήθηκε αυθόρμητα.

Με το «Embrasse Moi», η Giordana Angi δεν προσθέτει απλώς μία ακόμη μετάφραση στη δισκογραφία της. Επιστρέφει σε ένα τραγούδι που εξακολουθεί να θεωρεί σημαντικό και το προσαρμόζει σε μια διαφορετική γλώσσα και μουσική ατμόσφαιρα, δημιουργώντας μια νέα γέφυρα ανάμεσα στην ιταλική και τη γαλλική πλευρά της μουσικής της.