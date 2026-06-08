Ηρθε η στιγμή για το λάιβ που περιμέναμε καιρό!

Γκιντίκι και Θραξ Πανκc την Κυριακή 28 Ιουνίου στην Τεχνόπολη!

Επιτέλους θα έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε τη σκηνή της Τεχνόπολης και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα μοναδικό live στο κέντρο της Αθήνας!

Νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες, λαούτα, ντέφια και κλαρίνα στην ανάταση! Σκοπός μας ένας και μοναδικός…να περάσουμε τέλεια, να το ευχαριστηθούμε και να γίνουμε μια τεράστια παρέα!

Σας περιμένουμε με πολλή όρεξη, με πολλές εκπλήξεις, ίσως και ευτράπελα, για να γίνουν τα γνωστά…

Τα λέμε εκεί!

Γκιντίκι – Θραξ Πανκc

Γκιντίκι:

Τάσος Κοφοδήμος: Λαούτο, φωνή

Κωνσταντίνος Λάζος: Κλαρίνο, Γκάιντα, φωνή

Θοδωρής Σιούτης: Βιολί, φωνή

Κωσταντής Παπακωνσταντίνου: Κρουστά

Αλέξανδρος Καρλής: Κοντραμπάσο

Αστέρης Παρταλιός: Ηχοληψία

Θραξ Πανκc:

Βάιος Χαρακοπίδης: Γκάïντα, Καβάλ, φωνή

Γιώργος Σταυρίδης: Νταούλι, Λύρα, φωνή

Πάνος Γκίνης: Ηλεκτρική Κιθάρα, φωνή

Μάρκος Κουτσιανάς: Ηχοληψία

Κυριακή 28 Ιουνίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση 15€, Ταμείο 18€

Προπώληση: more.com