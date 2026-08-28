Οι Interpol επιστρέφουν δισκογραφικά με το «This Mirror Weighs a Ton», το όγδοο studio album της καριέρας τους, που κυκλοφορεί σήμερα, 28 Αυγούστου, από την Partisan Records.

Τέσσερα χρόνια μετά το «The Other Side of Make-Believe» του 2022, το συγκρότημα από τη Νέα Υόρκη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, διατηρώντας τη σκοτεινή post-punk ταυτότητά του αλλά διευρύνοντας αισθητά την ηχητική του παλέτα.

Επιστροφή στη Νέα Υόρκη

Για τη δημιουργία του «This Mirror Weighs a Ton», οι Interpol επέστρεψαν εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Το album ηχογραφήθηκε στο studio του παραγωγού Andrew Wyatt στο Lower East Side του Manhattan, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία που το συγκρότημα ηχογραφεί δίσκο στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Wyatt, γνωστός από τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Miley Cyrus, Rosalía και Charli xcx, ενώ τη μίξη έκανε ο David Fridmann, ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους MGMT, The Flaming Lips και Sleater-Kinney.

Παράλληλα, το «This Mirror Weighs a Ton» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία των Interpol από την Partisan Records, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία τους με τη δισκογραφική που φιλοξενεί ονόματα όπως οι IDLES και Fontaines D.C.

Ο γνώριμος ήχος των Interpol αποκτά νέα χρώματα

Οι Interpol δεν επιχειρούν να απομακρυνθούν από τον ήχο που τους καθιέρωσε. Οι χαρακτηριστικές κιθάρες του Daniel Kessler, η βαθιά φωνή του Paul Banks και η σκοτεινή, μελαγχολική ατμόσφαιρα παραμένουν στον πυρήνα της μουσικής τους.

Αυτή τη φορά, όμως, γύρω τους εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία.

Synthesizers, έγχορδα, πνευστά, ακουστικές κιθάρες, κρουστά και πολυεπίπεδα φωνητικά ενσωματώνονται στις συνθέσεις, χωρίς να μετατρέπουν το «This Mirror Weighs a Ton» σε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης. Περισσότερο πρόκειται για μια εξέλιξη της γνώριμης μουσικής γλώσσας του συγκροτήματος, με τους Interpol να πειραματίζονται με νέες υφές χωρίς να εγκαταλείπουν την ταυτότητά τους.

Ένας δίσκος γύρω από την αντανάκλαση και την αντίληψη

Ο τίτλος «This Mirror Weighs a Ton» δίνει και το πρώτο στοιχείο για τον θεματικό κόσμο του album.

Η αντανάκλαση, η παραμόρφωση και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και όσα βρίσκονται γύρω μας επανέρχονται στον δίσκο, με γνώριμες εικόνες να παρουσιάζονται σαν να έχουν αλλάξει ελαφρά μορφή.

Το συγκρότημα στρέφεται περισσότερο προς τα μέσα, χωρίς όμως η μουσική να μένει στάσιμη. Η αίσθηση της έντασης και της αποξένωσης που χαρακτήριζε ανέκαθεν τους Interpol παραμένει, αλλά αυτή τη φορά πλαισιώνεται από μια περισσότερο πολυεπίπεδη παραγωγή.

Τα τραγούδια που άνοιξαν τον δρόμο

Πριν από την κυκλοφορία του album, οι Interpol είχαν ήδη παρουσιάσει τρία τραγούδια.

Πρώτα ήρθαν το ομώνυμο «This Mirror Weighs a Ton» και το «See Out Loud», τα οποία κυκλοφόρησαν μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου τον Ιούνιο.

Ακολούθησε το «Iron City», το τρίτο δείγμα του album, συνοδευόμενο από επίσημο video.

Τα τρία singles έδωσαν μια πρώτη εικόνα της νέας παραγωγής, στην οποία ο γνώριμος κιθαριστικός ήχος των Interpol συνυπάρχει με περισσότερα ηλεκτρονικά και ατμοσφαιρικά στοιχεία.

Τα 12 τραγούδια του «This Mirror Weighs a Ton»

Το νέο album περιλαμβάνει συνολικά 12 κομμάτια:

This Mirror Weighs a Ton See Out Loud Iron City Wounded Soldier Wings On Fire Ever the Actor So Rides the Reindeer Darling Thoughts Wake Up Enemy Bird and The Serpent Sudden

Το «This Mirror Weighs a Ton» είναι ο πρώτος studio δίσκος των Interpol μετά το «The Other Side of Make-Believe» και συνεχίζει μια πορεία που ξεκίνησε το 2002 με το «Turn On the Bright Lights», ένα album που έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς για το post-punk revival των αρχών του 21ου αιώνα.

Ακολούθησαν δίσκοι όπως τα «Antics», «Our Love to Admire», «El Pintor» και «Marauder», με το συγκρότημα να διατηρεί για περισσότερο από δύο δεκαετίες μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχητικές ταυτότητες της alternative rock σκηνής.

Ένα νέο κεφάλαιο χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους

Στο όγδοο album τους, οι Interpol δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για μια ολοκληρωτική επανεκκίνηση. Το «This Mirror Weighs a Ton» μοιάζει περισσότερο με προσπάθεια να εξερευνήσουν πόσο μακριά μπορούν να μετακινήσουν τα όρια του χαρακτηριστικού τους ήχου χωρίς να πάψουν να ακούγονται σαν Interpol.