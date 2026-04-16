Ένα από τα πιο σκοτεινά και βαθιά έργα του Νορβηγού δραματουργού Χένρικ Ίψεν, ο «Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν», ανεβαίνει στο Θέατρο Αλκμήνη σε σκηνοθεσία Μανώλη Ιωνά, φωτίζοντας με αμείλικτη ακρίβεια το τίμημα της φιλοδοξίας, της εξουσίας και της ηθικής κατάρρευσης.

Ο Ιωάννης Γαβριήλ Μπόρκμαν, πρώην ισχυρός τραπεζίτης, ζει απομονωμένος ύστερα από την κοινωνική, οικονομική και ηθική του πτώση. Κλεισμένος στο σπίτι του, στοιχειωμένος από τις επιλογές του, προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία του, αγνοώντας τα συντρίμμια που άφησε πίσω του: μια διαλυμένη οικογένεια, χαμένες σχέσεις και μια κοινωνία που δεν συγχωρεί.

Γύρω του, πρόσωπα σημαδεμένα από το παρελθόν συγκρούονται με όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ, μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντασης και εσωτερικής αναμέτρησης.

Ο Ίψεν συνθέτει ένα ανελέητο ψυχολογικό δράμα για τον άνθρωπο που θυσιάζει τα πάντα στο όνομα του οράματός του και έρχεται αντιμέτωπος με την απόλυτη μοναξιά. Ένα έργο διαχρονικό και εξαιρετικά επίκαιρο, που μιλά για την ύβρη, την ευθύνη και το αδιέξοδο της εξουσίας.

Η παράσταση επιχειρεί μια βαθιά ανάγνωση των χαρακτήρων και της σκοτεινής ατμόσφαιρας του έργου, προσκαλώντας τον θεατή σε μια έντονη θεατρική εμπειρία αυτογνωσίας και αναμέτρησης με τα όρια της ανθρώπινης φιλοδοξίας.

Συγγραφέας: Χένρικ Ίψεν

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις

Σκηνοθεσία – Εικαστική Επιμέλεια: Μανώλης Ιωνάς

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος

Χορογραφία – Κινησιολογία: Ρούλα Κουτρουμπέλη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Μανώλης Μπράτσης

Βίντεο Παράστασης – Trailer: Thanos Angelis

Κομμώσεις: Στέλιος Κούλης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Παίζουν οι ηθοποιοί

Ανδρονίκη Αβδελιώτη

Φανή Γέμτου

Μανώλης Ιωνάς

Πάνος Κωνσταντέλης

Περικλής Λιανός

Ειρήνη Παπαδημάτου

Στα βίντεο της παράστασης εμφανίζονται η Ιωάννα Γκαβάκου και η Ρούλα Κουτρουμπέλη.

Ημέρα και Ώρα Παραστάσεων

κάθε Σάββατο στις 19:00

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

τηλ. 2103428650

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος: 15€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ: 12€

Προπώληση: ticketservices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο Ταμείο του θεάτρου “Αλκμήνη”, 2103428650