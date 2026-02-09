Ο Jean-Michel Jarre έρχεται στην Αθήνα για μια μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά στο Release Athens x SNF Nostos 2026, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ. Η ανακοίνωση μιλά καθαρά για μια συναυλία που δεν βασίζεται μόνο στη μουσική, αλλά στον τρόπο που ο Jarre έχει μάθει να τη μετατρέπει εδώ και δεκαετίες σε υπερθέαμα: ήχο, εικόνα, τεχνολογία και αίσθηση “γεγονότος”.

Για το αθηναϊκό κοινό, το ενδιαφέρον δεν είναι απλώς ότι έρχεται ένα ιστορικό όνομα της ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι ότι μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που από τα 70s και μετά έχτισε μια ολόκληρη καριέρα πάνω στα συνθεσάιζερ, αλλά κυρίως έναν τρόπο παρουσίασης που έβγαλε την ηλεκτρονική μουσική έξω από τα κλαμπ και μέσα στις πόλεις. Ο Jarre είναι από τους πρώτους που συνέδεσαν τη live εμπειρία με μεγάλες υπαίθριες παραγωγές, με προβολές, λέιζερ και μια “κινηματογραφική” σκηνοθεσία που συχνά κάνει τον χώρο μέρος του έργου.

Η αφετηρία αυτής της ιστορίας, φυσικά, είναι το Oxygène (1976): ο δίσκος που τον έβγαλε από τα όρια της γαλλικής σκηνής και τον έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη, με έναν ήχο που τότε ακουγόταν σαν μέλλον και σήμερα μοιάζει με θεμέλιο για άπειρους καλλιτέχνες που ακολούθησαν. Με το Équinoxe (1978) η ταυτότητά του έγινε ακόμη πιο καθαρή, και κάπου εκεί ξεκίνησε να χτίζεται και ο “μύθος” των live του Jarre: ο καλλιτέχνης που δεν περιορίζεται σε σκηνή και φώτα, αλλά στήνει ολόκληρο περιβάλλον.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ιστορία του υπάρχουν συναυλίες που έχουν καταγραφεί ως τεράστια υπαίθρια γεγονότα. Το Paris La Défense (1990) είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, με τον ίδιο τον Jarre να έχει τεκμηριώσει την εμφάνιση ως show που παίχτηκε μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Αυτό το μοντέλο “μουσική ως δημόσιο γεγονός” είναι κάτι που τον ακολουθεί μέχρι σήμερα, ακόμη κι όταν το σκηνικό αλλάζει και η τεχνολογία ανανεώνεται.

Και εδώ είναι το σημείο που η αθηναϊκή συναυλία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Jarre δεν μένει σε μια νοσταλγία των κλασικών του. Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να πειραματίζεται με σύγχρονα εργαλεία, μιλώντας ανοιχτά για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία, αλλά και για το πώς μπορεί να επηρεάσει τη σκηνική εμπειρία. Σε πρόσφατη συνέντευξή του έχει περιγράψει πώς ενσωματώνει τεχνολογία (από AI-driven σχεδιασμό μέχρι drones/οπτικά συστήματα) χωρίς να εγκαταλείπει τον “αναλογικό” του πυρήνα, δηλαδή την εμμονή του με τον ήχο των κλασικών synths και τη χειροποίητη αίσθηση της σύνθεσης.

Έτσι, αυτό που περιμένει κανείς στην Αθήνα δεν είναι απλώς ένα set με γνωστά θέματα. Είναι ένα show που λογικά θα κινηθεί ανάμεσα σε κομμάτια-ορόσημα της δισκογραφίας του και σε πιο σύγχρονες πλευρές του, με τη λογική της “εμπειρίας” να είναι πάντα το κεντρικό ζητούμενο. Η ίδια η διοργάνωση, άλλωστε, το τοποθετεί ακριβώς εκεί: σε μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και θέαμα.

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.00

Πάρκο ΚΠΙΣΝ – Ξέφωτο

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364 – Καλλιθέα

Εισιτήρια: 50€

Προπώληση: more.com

και τηλεφωνικά στο 2117700000