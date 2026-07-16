Η Jess Williamson παρουσιάζει το νέο single «Goodbye to All That», ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως αποχαιρετισμός προς το Λος Άντζελες, αλλά μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας του οδήγησε την ίδια στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα.

Το τραγούδι αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «A Mile South of Heaven». Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου από τη New West Records και θα είναι η πρώτη συνεργασία της Αμερικανίδας τραγουδοποιού με τη συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία.

Η αίσθηση ότι είχε μείνει περισσότερο απ’ όσο έπρεπε…

Το «Goodbye to All That» γεννήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Jess Williamson αμφισβητούσε σοβαρά τη θέση της στο Λος Άντζελες.

Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μία δεκαετία στην πόλη, αισθανόταν όλο και πιο κουρασμένη από τη διαρκή επιδίωξη της επιτυχίας και από έναν τρόπο ζωής που κάποτε την ενέπνεε, αλλά πλέον την έκανε να νιώθει σαν ξένη. Όπως εξήγησε, είχε αρχίσει να πιστεύει ότι είχε παραμείνει περισσότερο απ’ όσο έπρεπε σε ένα πάρτι που είχε ήδη τελειώσει για εκείνη.

Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από το ομώνυμο δοκίμιο της Joan Didion, στο οποίο η Αμερικανίδα συγγραφέας περιγράφει τη δική της αποχώρηση από τη Νέα Υόρκη έπειτα από οκτώ χρόνια ζωής στην πόλη.

Η Williamson αναγνώρισε στη συγκεκριμένη ιστορία τη δική της κατάσταση. Και εκείνη βρισκόταν περίπου στον όγδοο χρόνο της στο Λος Άντζελες όταν άρχισε να σκέφτεται ότι είχε έρθει η στιγμή να φύγει. Έγραψε, λοιπόν, το «Goodbye to All That» ως το προσωπικό της αντίο προς την πόλη.

Το τραγούδι που άλλαξε την απόφαση της δημιουργού του!

Η εξέλιξη της ιστορίας ήταν απρόσμενη ακόμη και για την ίδια.

Καθώς η Williamson έγραφε για τη μοναξιά, τις χαμένες ευκαιρίες, τις φιλοδοξίες και την αγωνία που συνοδεύει μια τόσο μεγάλη αλλαγή, άρχισε να βλέπει διαφορετικά την πόλη την οποία ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι για να φύγω από το Λος Άντζελες και μετά το ίδιο το τραγούδι με έκανε να θέλω να μείνω», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το «Goodbye to All That» δεν είναι επομένως ένας συνηθισμένος αποχαιρετισμός. Δεν καταγράφει απλώς το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά τη στιγμή κατά την οποία ένας άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι ίσως δεν έχει τελειώσει ακόμη με έναν τόπο, μια σχέση ή μια εκδοχή της ζωής του.

Μέσα από το τραγούδι, η φυγή παύει να μοιάζει με τη μοναδική λύση. Η αμφιβολία παραμένει, αλλά μετατρέπεται σε μια πιο ώριμη παραδοχή ότι δεν είναι απαραίτητο να έχεις φτάσει στον τελικό προορισμό για να εκτιμήσεις το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι.

Ανάμεσα στο κλασικό country και τη σύγχρονη εξομολόγηση

Το νέο άλμπουμ της Jess Williamson ηχογραφήθηκε στο ιστορικό Studio 3 του Sunset Sound στο Λος Άντζελες, με παραγωγό τον Shooter Jennings.

Ο ήχος του «A Mile South of Heaven» στρέφεται περισσότερο προς το κλασικό country, με steel guitar, βιολί και μπάντζο, χωρίς να εγκαταλείπει την indie folk ευαισθησία και την προσωπική, εξομολογητική γραφή που χαρακτηρίζει τη Williamson.

Η συνεργασία με τον Shooter Jennings φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση της τραγουδοποιού να παραμείνει στο Λος Άντζελες. Η ίδια έχει περιγράψει την εμπειρία της ηχογράφησης στο Sunset Sound σαν ένα δώρο που της επέστρεψε η πόλη επειδή δεν την εγκατέλειψε.

Ιδιαίτερη σημασία είχε για εκείνη το γεγονός ότι ο παραγωγός άκουσε πραγματικά τις ιδέες και τις επιθυμίες της, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούσε να εκφραστεί με μεγαλύτερη ελευθερία.

Ένα άλμπουμ για τους προορισμούς που ίσως δεν φτάσουμε ποτέ

Ο τίτλος «A Mile South of Heaven» συμπυκνώνει τη βασική ιδέα του επερχόμενου δίσκου.

Για τη Williamson, το να βρίσκεται κάποιος ένα μίλι νότια του παραδείσου μπορεί να ακούγεται είτε μελαγχολικό είτε αισιόδοξο. Οι άνθρωποι θέτουν συχνά στόχους που μοιάζουν αδύνατον να κατακτηθούν και αισθάνονται ότι υστερούν επειδή δεν έφτασαν ποτέ στην ιδανική εκδοχή της ζωής τους.

Η ίδια προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση: ένα μίλι είναι τελικά πολύ κοντά. Ίσως το σημαντικότερο να μην είναι η κατάκτηση κάποιου απόλυτου προορισμού, αλλά η αναγνώριση της απόστασης που έχει ήδη διανυθεί.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια και θα διαδεχθεί το «Time Ain’t Accidental» του 2023. Όλες οι συνθέσεις υπογράφονται από τη Jess Williamson, με εξαίρεση το «Dark Day in Dallas», το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τις Lola Kirke, Courtney Marie Andrews, Katie Pearlman και Cornelia Murr.