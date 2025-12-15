Τα Καντινέλια επιστρέφουν στην Αθήνα για μία μοναδική εμφάνιση στο club του Σταυρού του Νότου.

Μετά από έναν Οκτώβρη ηχογραφήσεων, κατεβαίνουν από τα βουνά με νέο υλικό και τραγούδια που θα ακουστούν για πρώτη φορά ζωντανά με κιθάρες, κρουστά, πετάλια και φωνητικά. Από πουσιτνίτσες σε ντραμόμπασα κι από avant garde τσαμπούνες σε ποντιακά σαμάνικα. Ένα σύμπαν πολυρυθμίας που σε καλεί.

Συντελεστές:

Εύη Σεϊτανίδου: κιθάρα, φωνή, λύρα, beatbox

Θανάσης Ζήκας: κιθάρα, φωνή, τσαμπούνα

Βασίλης Μπαχαρίδης: κρουστά

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22.00

Σταυρός του Νότου Club

Θαρύπου 37, Νέος Κόσμος

Εισιτήρια:

12€ Προπώληση

14€ Ταμείο (την ημέρα της εκδήλωσης)

Προπώληση: more.com