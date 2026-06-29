Η Katy Perry επιστρέφει με το νέο single “Watch It Burn”, ανοίγοντας ένα πιο σκοτεινό, θεατρικό και συναισθηματικά φορτισμένο κεφάλαιο στην πορεία της. Το τραγούδι συνοδεύται από ένα εντυπωσιακό music video που συνεχίζει την ιστορία και την αισθητική του προηγούμενου single της, “bandaids”.

Με το “Watch It Burn”, η Katy Perry αφήνει για λίγο στην άκρη την πολύχρωμη, παιχνιδιάρικη εικόνα με την οποία έχει συνδεθεί μεγάλο μέρος της καριέρας της και επιλέγει μια πιο ωμή και δραματική έκφραση. Το τραγούδι κινείται γύρω από την ανάγκη να αφήσει κανείς πίσω του όσα τον πλήγωσαν, όχι με ήσυχη παραίτηση, αλλά με την ένταση μιας προσωπικής κάθαρσης. Ο τίτλος λειτουργεί σχεδόν κυριολεκτικά: δεν πρόκειται απλώς για ένα αντίο, αλλά για την απόφαση να δεις κάτι να καίγεται μέχρι τέλους, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις.

Το video ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση. Η Katy Perry εμφανίζεται σε μια σειρά από σκοτεινές, κινηματογραφικές εικόνες, όπου η φωτιά, η μεταμόρφωση και η σύγκρουση με τον ίδιο της τον εαυτό έχουν κεντρικό ρόλο. Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του clip είναι η σουρεαλιστική εμφάνιση μιας ουράς σκορπιού, ένα στοιχείο που δίνει στο video έναν συμβολισμό ανάμεσα στην άμυνα, την επιβίωση, την οργή και τη δύναμη.

Το “Watch It Burn” μοιάζει να μιλά για εκείνη τη στιγμή που η συσσωρευμένη σιωπή γίνεται έκρηξη. Η Perry δεν παρουσιάζει την οργή ως κάτι καταστροφικό από μόνο του, αλλά ως ένα συναίσθημα που μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση, όταν επιτέλους βρει διέξοδο. Είναι ένα τραγούδι για το τέλος ενός κύκλου, για την ανάγκη να πάψει κανείς να μικραίνει τον εαυτό του και για τη στιγμή που αποφασίζει να βάλει τον εαυτό του ξανά στο κέντρο.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο όπου η Katy Perry δείχνει να αναζητά μια πιο ώριμη και προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα. Μετά το “bandaids”, το νέο single μοιάζει να συνεχίζει την ίδια αφήγηση, αυτή τη φορά με περισσότερη ένταση και πιο ξεκάθαρη διάθεση αναγέννησης. Δεν είναι απλώς μια επιστροφή με νέο τραγούδι, αλλά μια προσπάθεια να χτιστεί ένας νέος κόσμος γύρω από την εικόνα της.

Το “Watch It Burn” είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες, μαζί με το επίσημο music video.