Η «Κίτρινη Ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη, στη Secret Room, με τη Μαρία Μαλταμπέ επί σκηνής και τη Francesca Minutoli στη σκηνοθεσία. Ο θεατρικός μονόλογος βασίζεται στο κλασικό διήγημα της γοτθικής λογοτεχνίας και εστιάζει στη γυναικεία καταπίεση, την ψυχική υγεία και τους μηχανισμούς ελέγχου που μπορεί να κρύβονται πίσω από το προσωπείο της φροντίδας.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται μια γυναίκα που απομονώνεται σε ένα εξοχικό δωμάτιο στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης «θεραπείας». Ανάμεσα σε οδηγίες, απαγορεύσεις και μια κίτρινη ταπετσαρία με παράξενα σχέδια, η πραγματικότητα αρχίζει να μετατοπίζεται. Όταν η ηρωίδα πιστεύει ότι διακρίνει μια άλλη γυναίκα παγιδευμένη πίσω από το μοτίβο της ταπετσαρίας, το δωμάτιο μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στη λογική, την παραίσθηση και την ανάγκη για ελευθερία.

Η παράσταση προσεγγίζει το έργο και μέσα από τη σύγχρονη οπτική της χειριστικής συμπεριφοράς στις συντροφικές σχέσεις, του gaslighting και της ψυχολογικής φθοράς που προκαλεί η σταδιακή αμφισβήτηση της ίδιας της αντίληψης ενός ανθρώπου. Παράλληλα, αγγίζει την αμφιθυμία γύρω από τη μητρότητα και την ανάγκη μιας γυναικείας ταυτότητας που δεν ορίζεται αποκλειστικά από κοινωνικές επιταγές.

Στο σκηνοθετικό της σημείωμα, η Francesca Minutoli περιγράφει την παράσταση ως ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή της: «Θέλω μια ιστορία ανυποταγής. Επαναστατική.»

Απόδοση – Θεατρική διασκευή: Μαρία Μαλταμπέ

Σκηνοθεσία: Francesca Minutoli

Ερμηνεία: Μαρία Μαλταμπέ

Μουσική: Γιώργος Βαρσαμάκης

Σκηνικά – Κοστούμι: Βαγγέλης Αγναντόπουλος

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη στις 21:30

Διάρκεια: 65 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Αλκμήνη (Secret Room)

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα

Εισιτήριο: 13€ γενική είσοδος, early bird 10€ έως 6 Οκτωβρίου

Προπώληση: ticketservices.gr