Το «Κολυμπώντας στον αέρα» της Charlotte Jones επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή Black Box του Θεάτρου 104, σε σκηνοθεσία της Λίλλυς Μελεμέ. Το έργο προσεγγίζει με χιούμορ και συγκίνηση τη θέση της γυναίκας στον 20ό αιώνα, μέσα από τη σχέση δύο γυναικών που βρίσκονται έγκλειστες σε ψυχιατρικό ίδρυμα και μετατρέπουν τη φιλία τους σε τρόπο αντίστασης απέναντι στην απομόνωση και τη βία του συστήματος.

Στη φετινή διανομή, τους ρόλους της Dora Kitson και της Persephone Baker αναλαμβάνουν η Λουκία Ανάγνου και η Σίλια Γεωργέλου. Η σχέση των δύο γυναικών — παράξενη αλλά και σωτήρια — αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα του έργου και φωτίζει το πώς κοινωνικά στερεότυπα και πατριαρχικές δομές μπορούσαν να οδηγήσουν στον εγκλεισμό όσων δεν ταίριαζαν στις προσδοκίες της εποχής.

Το έργο

Η δράση τοποθετείται στην Αγγλία του 1920. Παρά τις πρώτες κατακτήσεις των γυναικών στο δικαίωμα ψήφου, η κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με καχυποψία και τιμωρητική διάθεση κάθε γυναίκα που δεν ταιριάζει στο «καλούπι» της συζύγου ή της μητέρας. Η Dora Kitson και η Persephone Baker εγκλείονται άδικα σε ψυχιατρικό ίδρυμα, όχι λόγω ψυχικής ασθένειας αλλά εξαιτίας κοινωνικής προκατάληψης.

Μέσα στους τοίχους του ασύλου, οι δύο γυναίκες αναπτύσσουν μια βαθιά φιλία και αντιστέκονται στην απομόνωση και τη βία του συστήματος με όπλα το χιούμορ και τη φαντασία. Το έργο αναδεικνύει ζητήματα που παραμένουν διαχρονικά: την αμφισβήτηση της γυναικείας φωνής, τον κοινωνικό έλεγχο πάνω στο σώμα και στη σεξουαλικότητα, καθώς και την ανάγκη για ισότητα και σεβασμό της διαφορετικότητας.

Σημείωμα συγγραφέα

Η Charlotte Jones χαρακτηρίζει το «Κολυμπώντας στον αέρα» ως «μια κωμωδία για την απόγνωση». Το έργο εμπνεύστηκε από αληθινές ιστορίες γυναικών που εγκλείστηκαν σε ψυχιατρικά ιδρύματα στη δεκαετία του 1920 επειδή γέννησαν παιδιά εκτός γάμου ή για άλλους αυθαίρετους λόγους — επειδή ήταν κωφές, λεσβίες ή απλώς θεωρούνταν «άτυπες». Ορισμένες από αυτές παρέμειναν έγκλειστες μέχρι και τη δεκαετία του 1970, όταν πολλά από τα βικτωριανά ψυχιατρικά ιδρύματα έκλεισαν.

Για τη συγγραφέα, το έργο είναι ένας στοχασμός πάνω στη στασιμότητα, στην αίσθηση του εγκλωβισμού σε μια αδιέξοδη κατάσταση και στη σωτηρία που μπορεί να προσφέρει η φιλία. Ο χορός και το τραγούδι αποτελούν βασικά στοιχεία της σκηνικής του χαράς. Η Ντόρα και η Περσεφόνη βρίσκουν η μία την άλλη και, παρότι παραμένουν έγκλειστες, κατορθώνουν να διατηρήσουν μια ουσιαστική ελευθερία μέσα από τη συντροφικότητα.

Η Jones παραπέμπει και στον Βίκτορ Φρανκλ, στην ιδέα ότι ακόμη και όταν όλα τα άλλα αφαιρούνται, ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την ελευθερία να επιλέγει τη στάση του απέναντι σε όσα του συμβαίνουν. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η Ντόρα και η Περσεφόνη καταφέρνουν να σώσουν η μία την άλλη και μεταμορφώνονται σε Ντορφ και Πορφ, προκειμένου να επιβιώσουν.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ

Μετάφραση: Σίλια Γεωργέλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού

Κίνηση: Κική Μπάκα

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Δράκου

Φωτογραφίες: Λίνα Οικονόμου

Παίζουν

Λουκία Ανάγνου

Σίλια Γεωργέλου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο 104

Black Box, Ευμολπιδών 41, Κεραμεικός

Τηλέφωνο: 210 3455020

Τιμές εισιτηρίων

18€ κανονικό

14€ φοιτητικό, ΑμεΑ, άνω των 65 και άνεργοι

Προπώληση εισιτηρίων: more.com