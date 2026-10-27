Ο Λάμπρος Βασιλείου και ο Θάνος Ματζίλης ανεβαίνουν στη σκηνή της ιστορικής μπουάτ Απανεμιά στην Πλάκα, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα «Τραγούδια που έχουν γράψει ηθοποιοί».

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο σε τραγούδια πίσω από τα οποία βρίσκονται γνωστοί Έλληνες ηθοποιοί, είτε ως στιχουργοί είτε ως δημιουργοί. Οι δύο ερμηνευτές επιχειρούν να φωτίσουν μια λιγότερο γνωστή πλευρά ανθρώπων του θεάτρου και του κινηματογράφου, μέσα από τραγούδια που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που λειτουργούν ως αφετηρία του προγράμματος βρίσκεται η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, η οποία είχε ξεκινήσει την πορεία της ως ηθοποιός, αλλά και σύγχρονοι ηθοποιοί όπως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Χάρης Ρώμας, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Το ρεπερτόριο επιχειρεί να συνδέσει τραγούδια διαφορετικών εποχών και δημιουργών, αναζητώντας την ιστορία πίσω από τους στίχους και τη μουσική και μεταφέροντας το ενδιαφέρον από το «ποιος το τραγούδησε» στο «ποιος το έγραψε».

Τον Θάνο Ματζίλη και τον Λάμπρο Βασιλείου πλαισιώνουν οι μουσικοί Γιώργος Παυλάκος στο πιάνο και Γιώργος Γεωργόπουλος στο μπουζούκι.

Λίγα λόγια για τον Θάνο Ματζίλη

Ο Θάνος Ματζίλης ξεκίνησε από το Μουσικό Σχολείο Βόλου και συνέχισε με σπουδές στη Μουσική Τεχνολογία. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 2014 στον δίσκο «Οι φωνές σ’ αυτή την πόλη», με το τραγούδι «Τελείωσε ο χρόνος», υπό την επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα.

Στη συνέχεια συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας «Θησαυρός» και στον δίσκο «Παγωμένη θεατρίνα», σε ποίηση Νίκου Γκάτσου. Έχει συνεργαστεί επί σκηνής και δισκογραφικά με καλλιτέχνες όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Μελίνα Κανά, Λίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Λειβαδάς.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία του αποτελεί η συνεργασία του με την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το 2025 συμμετείχε στην ευρωπαϊκή περιοδεία «Zorba the Greek» για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Παράλληλα αποτελεί βασικό μέλος της ορχήστρας «Ρυθμός» και προετοιμάζει τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με προγραμματισμένη κυκλοφορία στα τέλη του 2026 από το Ogdoo Music Group. Προπομπός του άλμπουμ είναι το single «Λόγια Υπερβολές».

Λίγα λόγια για τον Λάμπρο Βασιλείου

Ο Λάμπρος Βασιλείου, με καταγωγή από την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, ξεκίνησε από μικρή ηλικία με μπουζούκι και κιθάρα, παράλληλα με μαθήματα θεωρίας και αρμονίας. Από το 2013 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και άρχισε να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, συνεργαζόμενος με δημιουργούς και μουσικούς όπως οι Τάκης Σούκας, Μανώλης Πάππος, Νίκος Κατσίκης, Γιώργος Αλτής και Χρήστος Ζέρβας.

Δισκογραφικά έχει συνεργαστεί με τη Ζωή Τηγανούρια, ενώ ακολούθησε ντουέτο με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Στον δίσκο «Οι Άνθρωποι Μέσα μου», σε στίχους Κώστα Φασουλά, ερμηνεύει πέντε τραγούδια σε μουσική δημιουργών όπως οι Χρήστος Νικολόπουλος, Παντελής Θαλασσινός, Γιώργος Καζαντζής, Θέμης Καραμουρατίδης και Γιάννης Μήτσης.

Έχει επίσης συμμετάσχει στον δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη «Σωπαίνουν τα τραγούδια μας», καθώς και στις «Κασέτες του Μελωδία», την πρωτοβουλία του Μελωδία 99.2 για νέες φωνές.

Μουσικοί:

Γιώργος Παυλάκος — πιάνο

Γιώργος Γεωργόπουλος — μπουζούκι

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

Έναρξη: 21:30

Μπουάτ Απανεμιά

Μνησικλέους & Θόλου, Πλάκα

Κρατήσεις: 210 3248580