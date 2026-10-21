Ο Θάνος Ματζίλης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Λόγια Υπερβολές» σε μουσική του Κωνσταντίνου Γοραντή και στίχους του Νίκου Γύρα.

Ένα τραγούδι για τα λόγια που υπόσχονται πολλά, αλλά αφήνουν πίσω τους σιωπή και συναισθηματικά σημάδια. To νέο αυτό τραγούδι αποτυπώνει τη συναισθηματική ένταση μιας σχέσης, τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες και την απόσταση ανάμεσα σε όσα λέγονται και σε όσα τελικά μένουν ανείπωτα. Μοιάζει σαν να ξεδιπλώνεται μια ιστορία γεμάτη ευαισθησία, μοναξιά και εσωτερικές αντιφάσεις. Λόγια που γεννούν όνειρα τη νύχτα, αλλά χάνουν τη δύναμή τους με το πρώτο φως της ημέρας, αφήνοντας πίσω τους ερωτήματα, σιωπές και πληγές.

Μέσα από τους υπέροχους στίχους του Νίκου Γύρα, αναδεικνύεται ο πυρήνας του τραγουδιού: οι μεγάλες κουβέντες που δεν γίνονται πράξεις, τα συναισθήματα που δοκιμάζονται και οι υποσχέσεις που δεν καταφέρνουν να γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Τη μουσική και την ενορχήστρωση υπογράφει ο Κωνσταντίνος Γοράντης, δημιουργώντας το μουσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντώνται διαφορετικά ηχοχρώματα και παραδοσιακά όργανα. Οι κιθάρες και το κοντραμπάσο του Νίκου Γύρα, το λαούτο και ο τζουράς του Κωνσταντίνου Γοράντη, το κλαρίνο του Νεκτάριου Παπαγεωργίου, η κρητική λύρα του Πάρη Περυσινάκη και τα κρουστά του Κωνσταντίνου Καλατζή συνθέτουν την ηχητική ταυτότητα της νέας κυκλοφορίας.

Ο Θάνος Ματζίλης δίνει φωνή σε μια ιστορία με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, μεταφέροντας την ευαισθησία και την αλήθεια των στίχων.

Το «Λόγια Υπερβολές» κυκλοφορεί από την Ogdoo Music και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κιθάρες, Κοντραμπάσο – Νίκος Γύρας

Λαούτο, Τζουρά – Κωνσταντίνος Γοράντης

Κλαρίνο – Νεκτάριος Παπαγεωργίου

Κρητική Λύρα – Πάρης Περυσινάκης

Κρουστά – Κωνσταντίνος Καλατζής

Τα λόγια που μου λες εσύ

Τη νύχτα όνειρα τα κάνω

Μα πριν να με βρει το πρωί

Τον εαυτό μου χάνω

Οι λέξεις γίνονται σιωπή

Κι η σκέψη σου με τυραννάει,

Η μοναξιά μου με καλεί,

Και ο καιρός περνάει.

Όσα κι αν μου λες

Βέλος είναι στην καρδιά

Λόγια υπερβολές

Που μένουνε μισά

Το κάθε βλέμμα σου πληγή

Που αθόρυβα ανοίγει

Και το σκοτάδι με καλεί

Στην αγκαλιά του με τυλίγει

Όσα κι αν μου λες

Βέλος είναι στην καρδιά

Λόγια υπερβολές

Που μένουνε μισά