Ο Θάνος Ματζίλης και ο Στέφανος Αθανασίου ενώνουν τις μουσικές τους διαδρομές και ταξιδεύουν τον Δεκέμβριο σε δέκα πόλεις της Ελλάδας, παρουσιάζοντας το «Μουσικό Χαρμάνι». Από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη, οι δύο καλλιτέχνες συναντούν το κοινό σε μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για το ελληνικό τραγούδι.

Ο τίτλος της περιοδείας αποτυπώνει τη φιλοσοφία αυτής της μουσικής συνάντησης: το έντεχνο και οι παραδοσιακές επιρροές που χαρακτηρίζουν την προσέγγιση του τραγουδοποιού και ερμηνευτή Στέφανου Αθανασίου συναντούν το λαϊκό στοιχείο, που αποτελεί τη μουσική αφετηρία του Θάνου Ματζίλη.

Με κοινή αισθητική, μουσική συγγένεια και όμορφη επικοινωνία, οι δύο καλλιτέχνες στήνουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει διαφορετικά ακούσματα χωρίς περιορισμούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και ζωντανή αλληλεπίδραση που παρασύρει το κοινό.

Θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία και των δύο, ανάμεσά τους πρόσφατες κυκλοφορίες όπως το νέο single του Θάνου Ματζίλη «Λόγια Υπερβολές» και «Το Σάββατο» του Στέφανου Αθανασίου, ακυκλοφόρητο υλικό που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά, καθώς και αγαπημένα κομμάτια από το ελληνικό ρεπερτόριο.

Συνοδοιπόροι του Στέφανου και του Θάνου σ’ αυτό το ταξίδι θα είναι ο Γιώργος Μπίκουλης (ακορντεόν) και ο Στέφανος Κατσίνας (λαούτο, μπουζούκι).

Φωτογραφίες: Ίρα Δράκου

Πρόγραμμα εμφανίσεων

4/12 – Λιβαδειά

– Λιβαδειά 5/12 – Θήβα

– Θήβα 6/12 – Άμφισσα

– Άμφισσα 9/12 – Φάρσαλα

– Φάρσαλα 11/12 – Πτολεμαΐδα

– Πτολεμαΐδα 12/12 – Νάουσα

– Νάουσα 16/12 – Κομοτηνή

– Κομοτηνή 17/12 – Ξάνθη

– Ξάνθη 18/12 – Καβάλα

– Καβάλα 19/12 – Δράμα