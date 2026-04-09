Μια συναυλία σαν προσευχή. Η Lou is (Λουίζα Σοφιανοπούλου) με τα τραγούδια της και δύο αγαπημένους συνεργάτες έρχεται στην πανέμορφη εκκλησία του Αγίου Παύλου για μια βραδιά τρυφερή με πρωταγωνιστή τη μουσική και τις συγκινήσεις που προκαλεί.

Επιθυμία της είναι με αφαιρετικές ενορχηστρώσεις, μελωδικούς ήχους και το καθηλωτικό περιβάλλον της εκκλησίας να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα σύνδεσης, κατανόησης και εσωτερικής ειρήνης κόντρα στην βίαιη πραγματικότητα και τον καθημερινό θόρυβο της εποχής μας. Η ανάγκη να έρθουμε κοντά και να αφήσουμε τον εαυτό μας να υπάρξει με μάρτυρες τους γύρω μας, εκφράζεται ιδανικά μέσω της φωνής και των τραγουδιών. Αυτό είναι και το νόημα που μεταφέρει με το νέο της τραγούδι τίτλο “Hell into Heaven”. Πως με την αγάπη και τη σύνδεση μπορούμε να βρούμε την ομορφιά, τον «Παράδεισο», μέσα μας.

Μαζί της οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης (πλήκτρα) και Αλέκος Βουλγαράκης (κιθάρες).

Πέμπτη 30 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 20.30

Αγγλικανική Εκκλησία Αγ Παύλου

Φιλελλήνων 27, Αθήνα

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com