Η LP επιστρέφει σε μία από τις σημαντικότερες συνθέσεις της με ένα νέο επίσημο visualizer για το «Muddy Waters», σχεδόν έντεκα χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού.

Το νέο οπτικό υλικό δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της LP στο YouTube. Τη σκηνοθεσία και το μοντάζ υπογράφει ο Jaxon Whittington, ο οποίος δημιούργησε μια καινούργια εικόνα για τη σκοτεινή και υπνωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού.

Η κυκλοφορία εντάσσεται σε μια σειρά νέων visualizers που παρουσιάζονται με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από το «Lost on You», το άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της LP και τη σύστησε σε ένα τεράστιο διεθνές κοινό.

Μια κραυγή βοήθειας μέσα σε θολά νερά

Το «Muddy Waters» είχε κυκλοφορήσει αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2015, πριν ενταχθεί στο άλμπουμ «Lost on You», το οποίο ακολούθησε στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Στον δίσκο το τραγούδι τοποθετήθηκε πρώτο, ανοίγοντας την ιστορία με έναν βαρύ, σχεδόν τελετουργικό ήχο.

Οι στίχοι περιγράφουν έναν άνθρωπο που αισθάνεται να βυθίζεται σε θολά νερά και ζητά από κάποιον να τον κρατήσει, να τον τραβήξει προς τα έξω και να τον σώσει πριν χαθεί ολοκληρωτικά.

Η εικόνα του νερού λειτουργεί σαν μεταφορά για μια σχέση, μια προσωπική κρίση ή μια κατάσταση από την οποία δεν είναι εύκολο να ξεφύγει κανείς μόνος του. Ο αφηγητής εμφανίζεται ευάλωτος, αποκαλύπτει τη χειρότερη πλευρά του και ζητά έλεος, γνωρίζοντας ότι η σωτηρία του εξαρτάται πλέον και από έναν άλλον άνθρωπο.

Η LP έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις επιρροές και τις σκέψεις που οδήγησαν στη δημιουργία του τραγουδιού, το οποίο συνυπογράφει με τους Mike Del Rio και Josh Record. Την παραγωγή ανέλαβε ο Mike Del Rio.

Το τραγούδι που σφράγισε ένα από τα πιο δραματικά φινάλε του Netflix

Το «Muddy Waters» απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα όταν χρησιμοποιήθηκε στο φινάλε της τέταρτης σεζόν του «Orange Is the New Black».

Η σκοτεινή του ένταση συνόδευσε μία από τις πιο δραματικές και αγωνιώδεις σκηνές της σειράς, με την κατάσταση στη φυλακή να βρίσκεται στα όρια της έκρηξης. Η παρουσία του τραγουδιού στο συγκεκριμένο σημείο το σύστησε σε ένα νέο κοινό και συνέβαλε σημαντικά στη διεθνή του πορεία.

Η LP έχει αναφέρει ότι η χρήση ενός τραγουδιού σε μια τηλεοπτική σειρά μπορεί να του ανοίξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο και να το φέρει κοντά σε ανθρώπους που ίσως δεν θα το ανακάλυπταν διαφορετικά. Το «Muddy Waters» χρησιμοποιήθηκε αργότερα και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές, διατηρώντας τη σύνδεσή του με σκηνές έντασης, κινδύνου και συναισθηματικής σύγκρουσης.

Η αρχή της μεγάλης διεθνούς επιτυχίας

Το «Muddy Waters» αποτέλεσε το πρώτο single της περιόδου που οδήγησε στο «Lost on You». Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, το οποίο εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία και έφτασε στην κορυφή των charts πολλών χωρών.

Το άλμπουμ συνδύασε alternative pop, blues, rock και κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις, αναδεικνύοντας τόσο την ιδιαίτερη φωνή της LP όσο και την ικανότητά της να μετατρέπει τις προσωπικές σχέσεις, την απώλεια και την ευαλωτότητα σε μεγάλες, δραματικές μελωδίες.

Δέκα χρόνια αργότερα, το «Muddy Waters» εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και καθηλωτικές στιγμές της συγκεκριμένης περιόδου.

Το νέο visualizer δεν αλλάζει το τραγούδι ούτε το παρουσιάζει ως καινούργια ηχογράφηση. Του προσφέρει, όμως, μια νέα οπτική ταυτότητα και γίνεται αφορμή για να επιστρέψει το κοινό σε ένα άλμπουμ που καθόρισε την πορεία της LP.

Μέσα στα «θολά νερά» του, το τραγούδι εξακολουθεί να περιγράφει εκείνη τη στιγμή κατά την οποία η δύναμη δεν βρίσκεται στο να προσποιείσαι ότι μπορείς να σωθείς μόνος σου, αλλά στο να ζητήσεις από κάποιον να απλώσει τα χέρια του και να σε τραβήξει ξανά στην επιφάνεια.