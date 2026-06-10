Στις 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, θα συναντήσουμε τον υπέροχο Μάνο Χατζιδάκι. Ξανά. Και θα νιώσουμε το βάθος και τον πλούτο της μουσικής του ιδιοφυΐας, θα μαγευτούμε από τη λάμψη των εξαίσιων μουσικών του αντανακλάσεών πάνω στις κολώνες του ρωμαϊκού ωδείου. Κι αν στρέψουμε το βλέμμα στον έναστρο ουρανό, ίσως αναγνωρίσουμε στο πλέγμα των αστερισμών του τον παντοτινό Χατζιδάκι. Τον αιώνιο.

Στην ξεχωριστή αυτή συναυλία, οι Raining Pleasure παρουσιάζουν το Reflections – είκοσι δύο χρόνια μετά την ηχογράφηση του δίσκου στην Κολωνία, με τη συμμετοχή του David Lynch και της Έλλης Πασπαλά στο καταληκτικό Noble Dame – ενώ ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης ερμηνεύει τη Ρυθμολογία, έξι ζεύγη κομματιών για σόλο πιάνο.

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της θρυλικής διασκευής των Raining Pleasure, οι καλλιτέχνες που συνέδεσαν το όνομά τους με αυτή τη μοναδική μουσική στιγμή συναντιούνται ξανά κάτω από την Ακρόπολη, σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μία από τις πιο ποιητικές και διεθνείς περιόδους του Μάνου Χατζιδάκι.

Πρώτο Μέρος

Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης | Ρυθμολογία

Δεύτερο Μέρος

Raining Pleasure | Reflections

Special Guests: Έλλη Πασπαλά & David Lynch

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Εισιτήρια: από 31€

Προπώληση: more.com