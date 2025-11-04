Ο διακεκριμένος μουσικός και συνθέτης David Lynch παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του άλμπουμ “Truths Be Told“, σε μια μοναδική συναυλία-γιορτή στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός.

Μια εξαμελής μπάντα κορυφαίων μουσικών, μαζί με την Underground Youth Orchestra με 28 νέους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη, θα ερμηνεύσουν τις δέκα πρωτότυπες συνθέσεις του άλμπουμ. Ειδικός καλεσμένος της βραδιάς ο Θοδωρής Ρέλλος (Mode Plagal) στο σαξόφωνο, προσδίδοντας ξεχωριστή διάσταση σε αυτό το πολυεπίπεδο μουσικό ταξίδι.

Το Truths Be Told είναι μια συλλογή μελωδιών «από καρδιάς», που αντικατοπτρίζουν δεκαετίες εμπειριών, αναζητήσεων και συνεργασιών του David Lynch. Κάθε κομμάτι αποτελεί μια ολόκληρη ιστορία, μια προσωπική αλήθεια που μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία μέσα από τη δύναμη της μουσικής

Γεννημένος στο μαθητής των James Moody και Charles Lloyd, ο David Lynch εγκαταστάθηκε στην Αθήνα σε νεαρή ηλικία και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Human Touch και των Iskra ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Trilok Gurtu, Arild Anderson, Milcho Leviev, Arturo Sandoval οι Temptations, Barry White, Ελένη Καραΐνδρου, Έλλη Πασπαλά, Μαρία Φαραντούρη, Βασίλη Σούκα.

Η συναυλία της 22ης Νοεμβρίου είναι μια σπάνια ευκαιρία να μοιραστούμε από κοντά τη μουσική του David Lynch μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μυστήριο και ειλικρίνεια.

«Κάθε ένα από τα 10 κομμάτια αυτού του άλμπουμ είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία, που με τον δικό της τρόπο έχει αλλάξει τη ζωή μου. Μελωδίες που αντηχούν «Εδώ είμαστε».

Αυτές είναι οι δικές μου ‘Truths be told”. Αναμένω να συναντήσουν τις δικές σας»

David Lynch

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21.00

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

Εισιτήρια: 25€ (διακεκριμένη ζώνη / σειρές 1-4)

20€ (γενική είσοδος / σειρές 5-15 και εξώστης)

15€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμέΑ)

Προπώληση: ticketservices.gr

Τηλεφωνικά: 210-7234567

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα