Ο Midge Ure επιστρέφει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια με τα οποία συνδέθηκε η πορεία του, παρουσιάζοντας μια ολοκαίνουργια studio ηχογράφηση του «Fade to Grey». Η νέα single version προαναγγέλλει τη συλλογή «Chapters: The Best Of», που θα συγκεντρώσει τραγούδια από τη δημιουργική διαδρομή του στη δεκαετία του ’80 μέσα από νέες μίξεις και επανηχογραφήσεις.

Το «Fade to Grey» έγινε γνωστό με τους Visage, το συγκρότημα που σχημάτισαν ο Midge Ure και ο Rusty Egan μαζί με τον Steve Strange. Κυκλοφόρησε το 1980 ως το δεύτερο single του σχήματος και έφτασε στο Top10 του Ηνωμένου Βασιλείου, παραμένοντας ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια της βρετανικής synth-pop σκηνής εκείνης της περιόδου.

Μια νέα studio εκδοχή του τραγουδιού

Η νέα ηχογράφηση δεν αποτελεί απλώς remaster ή διαφορετική μίξη του αρχικού υλικού. Ο Midge Ure ηχογράφησε εκ νέου το «Fade to Grey» για τις ανάγκες της συλλογής, παρουσιάζοντάς το αυτή τη φορά με το δικό του όνομα.

Είναι η πρώτη φορά που μια νέα studio εκδοχή του τραγουδιού από τον ίδιο εντάσσεται σε προσωπική του συλλογή. Μαζί με το «Yellow Pearl», το οποίο είχε συνδημιουργήσει με τον Phil Lynott, αποτελεί μία από τις δύο νέες ηχογραφήσεις που ανοίγουν το «Chapters: The Best Of».

Η single version του «Fade to Grey» έχει διάρκεια 3:56, ενώ στη διευρυμένη έκδοση της συλλογής θα περιλαμβάνεται και διαφορετικό remix από τον Chris Payne, μουσικό που είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του αρχικού τραγουδιού.

Η συλλογή «Chapters: The Best Of»

Το «Chapters: The Best Of» θα κυκλοφορήσει από τη Chrysalis Records και θα επικεντρώνεται στη μουσική που δημιούργησε ο Midge Ure κατά τη δεκαετία του ’80.

Η βασική έκδοση θα περιλαμβάνει 15 τραγούδια σε νέες stereo μίξεις του 2026. Ανάμεσά τους βρίσκονται τα «If I Was», «No Regrets», «The Man Who Sold the World», «The Gift», «That Certain Smile», «Wastelands», «Call of the Wild», «Answers to Nothing» και «Dear God». Περιλαμβάνονται επίσης το «After a Fashion» με τον Mick Karn και το «Sister and Brother» με την Kate Bush.

Η deluxe έκδοση των τριών CD διευρύνει τη συλλογή με δύο επιπλέον τραγούδια, δέκα νέα remixes και instrumental εκδοχές του βασικού υλικού. Στα remixes συμμετέχουν δημιουργοί που έχουν συνεργαστεί με τον Ure σε διαφορετικές περιόδους της πορείας του, μεταξύ των οποίων οι Craig Armstrong, Richard Barbieri, Steve Jansen, Wolfgang Flür, Chris Payne και Blank & Jones.

Θα κυκλοφορήσει επίσης ειδική έκδοση Blu-ray με μίξεις Dolby Atmos, 5.1 και stereo, καθώς και περιορισμένη έκδοση διπλού βινυλίου.

Το «Chapters: The Best Of» ακολουθεί το πρόσφατο studio album «A Man of Two Worlds» και αντιμετωπίζει το παρελθόν του Midge Ure ως ενεργό υλικό: όχι μόνο μέσα από μια ακόμη ανθολογία επιτυχιών, αλλά μέσα από νέες ηχογραφήσεις, σύγχρονες μίξεις και διαφορετικές δημιουργικές αναγνώσεις τραγουδιών που σημάδεψαν τη διαδρομή του.