Η Κρινιώ Νικολάου και η Μαρία Μπεκατώρου αποφάσισαν να παίξουν χαρτιά! Και με την πρώτη κίνηση έβγαλαν και οι δύο, «Το 10 το καλό», σε μια τράπουλα «σημαδεμένη», από αγάπη και εκτίμηση της μιας για την άλλη. Αυτός άλλωστε είναι ο τίτλος της νέας υπέροχης δουλειάς της Κρινιώς, σε μουσική και ερμηνεία της ίδιας και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου, που κυκλοφορεί από το Ogdoo group,με τη συμμετοχή της γνωστής παρουσιάστριας και δημοσιογράφου, που, όχι τυχαία, θεωρείται το πιο αγαπημένο και προσιτό πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης.

Αφορμή γι’ αυτή τη συνεργασία -με τη Μαρία να συμμετέχει για πρώτη φορά σε cd- στάθηκε το τραγούδι, «Προχωράω μπροστά», που η Κρινιώ συνέθεσε ειδικά για εκείνη, στο αφιέρωμα που της έγινε στην εκπομπή Moments του Ant1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, και την Κρινιώ να το ερμηνεύει πιάνο-φωνή. Η συγκίνηση της Μαρίας ήταν τέτοια που η συνεργασία των δύο ήταν επόμενο, με το παραπάνω τραγούδι να ενώνει τις δύο φωνές. Μάλλον δεν τους ήταν αρκετό… Έτσι, αυθόρμητα και παρορμητικά, όλη η παρέα σκέφτηκε να ζωντανέψει ένα διαχρονικό συναίσθημα και την ατμόσφαιρα της Αθήνας, από την εποχή του καλού ελληνικού κινηματογράφου, φέρνοντας το στο σήμερα.

Είναι αυτό που όλοι θα νιώσουν ακούγοντας τις δυο τους να μοιράζονται «Το 10 το καλό», το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο σ’ αυτή τη δουλειά-έκπληξη και το «Τα μάτια σου εγκλήματα» με τη Μαρία να «τα σπάει» με το γνωστό της μπρίο.

Μελαγχολική, αισιόδοξη, αινιγματική, αποσιωπητική, ενίοτε απόλυτη, άλλοτε σχεδόν μονολογώντας ή ψιθυρίζοντας και άλλοτε με νεύρο και ορμή, σε κάθε περίπτωση τρυφερή και ποιητική, η Κρινιώ Νικολάου στα 7 της διαμαντάκια, μας συστήνει τραγούδια υψηλής αισθητικής, με την εσωστρέφεια και την εξωστρέφεια να εναλλάσσονται διαδοχικά, σε μια ανεπιτήδευτη δουλειά, που γεφυρώνει το παλιό με το σύγχρονο, και το τραγούδι, χωρίς ταμπέλες και στεγανά, γιορτάζει ως έκφραση της ψυχής και αντάμωμα των ανθρώπων.

Η Κρινιώ ψάχνει «Το σωστό και το λάθος», χρωματίζει τη φωνή της στη σκόνη του χρόνου, ανεβαίνοντας «Στο Πατάρι» σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, που το …παραπονεμένο παιδί συνομιλεί με τον ώριμο ενήλικα, ενώ συνειδητοποιεί πως «Πάντα κάτι θα λείπει», δημιουργώντας την αναγκαιότητα να το ψάξουμε.

Tracklist

1.ΠΡΟΧΩΡΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ-ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2.ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΙ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙ : ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3.ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ : ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4.ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ : ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5 ΤΟ 10 ΤΟ ΚΑΛΟ : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ -ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6.ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ : ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

7.ΚΟΝΤΡΑ ΡΟΛΟΣ: ΚΡΙΝΙΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μουσική: Κρινιώ Νικολάου

Στίχοι: Γιόλα Αργυροπούλου.

Ενορχήστρωση / Διεύθυνση παραγωγής: Τάσος Ζαφειρίου

Επιμέλεια παραγωγής: Κρινιώ Νικολάου – Γιόλα Αργυροπούλου

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Σπύρος Καραμήτσος – Τύμπανα.

Φίλιππος Λευκαδίτης – Κρουστά

Παρασκευάς Κίτσος – Μπάσο.

Αστέρης Παπασταματάκης – Πιάνο, Hammond.

Ντίνος Χατζηϊορδάνου – Ακκορντεόν.

Διονύσης Κοκκόλης – Τρομπέτα.

Μάριος Ιβάν Παπούλιας – Βιολί.

Μιχάλης Πορφύρης – Τσέλο.

Κρινιώ Νικολάου – Πιάνο

Τάσος Ζαφειρίου – Ακουστικές & ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσο, ukulele, μαντολίνο, μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά, πλήκτρα, κρουστά, midi programming & φωνητικά.