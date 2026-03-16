Δυναμική και πιο σίγουρη από ποτέ, αλλά πάντα ευαίσθητη και ανήσυχη, η Κρινιώ Νικολάου λίγους μήνες αφότου ερμήνευσε το ποιητικό-ερωτικό, «Κρινάκι της Άμμου», αλλάζει ύφος και μας συστήνει τον «Κόντρα Ρόλο». Ένα τραγούδι σε μουσική και ερμηνεία δική της και στίχους Γιόλας Αργυροπούλου, με το οποίο μας δίνει μια πρώτη γεύση από το νέο της άλμπουμ, που κυκλοφορεί αρχές καλοκαιριού.

Στον «Κόντρα Ρόλο» καταφέρνει να συνδυάσει το μοντέρνο στοιχείο με τον λαϊκό ρυθμό ενώνοντας, με συνθετική μαεστρία, τη σύγχρονη αισθητική, με ‘κείνη την παλιά σφραγίδα, που θέλει το τραγούδι να ναι φίλος, σύντροφος και εξομολογητής.

Ο «Κόντρα Ρόλος», με λόγια καθαρά και σταράτα αναφέρεται στης ζωής μας τα τάχα δεδομένα και αυτονόητα, που εν …ριπή οφθαλμού ανατρέπονται. Είναι μια ρεαλιστική ματιά προς τα έσω, στα σωστά και τα λάθη του καθένα, από και για τον εαυτό του, στις «παρτίδες» που καλείται να παίξει καθημερινά, τις προγραμματισμένες ή απρογραμμάτιστες μάχες του, πάντα με απρόβλεπτο αποτέλεσμα. Μόνος αδιαμφισβήτητος νικητής δεν είναι άλλος κάθε φορά, παρά η «στιγμή» που αποφασίζει ερήμην μας και χωρίς να μας δίνει λογαριασμό, σκηνοθετώντας, σχεδόν κάθε μας ανάσα.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Σπύρος Καραμήτσος – Τύμπανα.

Παρασκευάς Κίτσος – Μπάσο.

Φίλιππος Λευκαδίτης – Κρουστά.

Τάσος Ζαφειρίου – Ακουστικές & ηλεκτρικές κιθάρες, μπουζούκι,

μπαγλαμά, πλήκτρα, φωνητικά.

Το single κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το Ogdoo Music Group.

Ήταν το Ναι μου μία υπόθεση απόλυτη

Όπως το Όχι, είχε πείσμα παιδικό

Μα περπατάμε μεσ’ τα λάθη μας, ξυπόλυτοι

Και κάποια, «ίσως», μας μαθαίνουν το σκοπό

Σε δεδομένα κι ό,τι ήταν αυτονόητο

Ποιος εμπρηστής ερχόταν κι έβαζε φωτιά

Και μ’ έναν τρόπο που τον λες κι ακατανόητο

Έβλεπα, όλα, πόσο ήτανε, ρευστά

Αυτά που θέλουμε και ζούμε, κόντρα ρόλος

Και μεις παλεύουμε να βρούμε το γιατί

Αυτοσχεδιάζουμε , φερόμαστε αναλόγως

Μέχρι να δούμε ότι δε μας πέφτει λόγος

Και σκηνοθέτης είναι μόνο η στιγμή

Πάει καιρός που έχω πάρει μια απόφαση

Στην πρώτη θέση βάζω μόνο το παρόν

Κι άμα το αύριο έχει να μου κάνει πρόταση

Θα παίξω, λες, και δεν υπήρξε παρελθόν

Η Κρινιώ Νικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών πιάνο, θεωρία, αρμονία και συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο.

Ξεκίνησε τη πορεία της στο τραγούδι σε νεαρή ηλικία ενώ η πρώτη της συνεργασία ήταν με τον Γιάννη Σπανό. Έχει στο ενεργητικό της συνεργασίες με ηχηρά ονόματα, ανάμεσα σε αυτά με τον Δημήτρη Μητροπάνο, Σταμάτη Κραουνάκη, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Βαγγέλη Γερμανό, Κώστα Χατζή, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Σόνια Θεοδωρίδου, Αντώνη Μιτζέλο κ.α.