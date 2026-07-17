Ο Νίκος Ψημίτης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Amalfi», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Πρόκειται για μια καλοκαιρινή μουσική απόδραση γεμάτη νοσταλγία, εικόνες και συναισθήματα, σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και στίχους των Σταύρου Σιόλα και Νίκου Ψημίτη.

Ο Νίκος Ψημίτης μας ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο με αυτό το απόλυτα καλοκαιρινό και νοσταλγικό τραγούδι, που συνοδεύεται από ένα βίντεο φτιαγμένο και γυρισμένο σε ένα πραγματικό ταξίδι-περιπλάνηση στα ομορφότερα χωριά της ιταλικής Ακτής του Αμάλφι.

Το video clip αποτυπώνει τη μαγεία του τοπίου και την ατμόσφαιρα του τραγουδιού, με την υπογραφή του Σταύρου Σιόλα, ο οποίος ανέλαβε τη σκηνοθεσία, δημιουργώντας μια κινηματογραφική αφήγηση που αναδεικνύει τη νοσταλγική και ταξιδιάρικη αισθητική του «Amalfi».

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