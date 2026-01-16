Το 12o Immigraniada Festival και οι Panx Romana, με αφορμή την μεγάλη επέτειο του πανκ, από το σωτήριον έτος 1976, μας χαρίζουν μία εκρηκτική βραδιά. Ο σκοπός είναι πάντα αλληλέγγυος και μια μεγάλη μουσική αγκαλιά με πολλούς καλεσμένους που μαζί με τους Panx Romana θα παρουσιάσουν ένα θέαμα φωτιά.

Οι καλεσμένοι των Panx είναι μέλη από 10 ιστορικές πανκ μπάντες που πλέον δεν είναι ενεργές καθώς και της μουσικοθεατρικής κολεκτίβας “Τσιριτσάντσουλες“.

Συμμετέχουν μέλη από The Last Drive, Εκτός Ελέγχου, Γκρόβερ, Deus ex Machina, Αρνάκια, Bootstroke, Ναυτία, Bad Kids, καθώς και άλλες συμμετοχές έκπληξη.

Για το πανκ ροκ που έδειξε ότι η μουσική μπορεί να είναι πολιτική πράξη, που δημιούργησε μια κουλτούρα DIY “φτιάξτο μόνος σου”, που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες και κινήματα, και να δίνει φωνή σε γενιές νέων που δεν νιώθουν να χωρούν στα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα.

Μια βραδιά για ένα κίνημα γεμάτο ένταση, συγκρούσεις, δημιουργικότητα και αλληλεγγύη. Για το κίνημα που έδωσε πνοή σε μια βαρετή δεκαετία όταν ξεκίνησε στα 70’ς. Είναι η ιστορία πολλών γενεών που συνεχίζουν να φωνάζουν ακόμα. Είναι ο τρόπος όχι μόνο να διεκδικήσεις και να διαδηλώσεις, αλλά και να σηκώσεις το μεσαίο δάχτυλο λέγοντας μουσικές ιστορίες.

Το μοναδικό που απομένει τώρα είναι να ζήσουμε αυτή τη μουσική εμπειρία ευχόμενοι ότι θα την ευχαριστηθείτε το ίδιο έντονα με εμάς.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Πόρτες 21:00

Έναρξη 21.30

21:30 ΑΝΤΙ…

22.30 RANX ROMANA

00:00 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΚ ΡΟΚ

(Panx Romana & συμμετοχές)

Κύτταρο

Αχαρνών και Ηπείρου

2108224134

Τα έσοδα θα διατεθούν για ιατρικά έξοδα αδελφού μας

Προπώληση / Ταμείο: 12€

Link Προπώλησης: more.com