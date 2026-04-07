Θυμάσαι την αρκούδα που πέρσι έκοβε βόλτες στη λίμνη, έκλεβε τα early birds και τη δόξα από τους καλλιτέχνες; Φέτος σκάει στο φεστιβάλ για τρίτη χρονιά και το κάνει ακόμα μεγαλύτερο!

Αυτή λοιπόν είναι μια υπενθύμιση για το ετήσιο ραντεβού μας με την αρκούδα – το 3ο Plastiras Lake Festival 2026!

Φέτος η φάση είναι go big or go home

(εσύ δηλαδή γιατί η αρκούδα σπίτι της είναι)

Το Plastiras Lake Festival μεγαλώνει, εξελίσσεται, αλλάζει σε όσα θες να αλλάξει και μένει ίδιο και όπως το αγαπάς σε όσα ελπίζεις να μην αλλάξουν ποτέ.

Τι αλλάζει;

↪ Τρείς μέρες δεν ήταν αρκετές, οπότε φέτος το φεστιβάλ είναι τετραήμερο. Μια μέρα προστίθεται στο φεστιβάλ – αλλά δε σου λέμε ακόμα τι θα γίνει. Ψιτ, μας ξέρεις, για να βάλαμε άλλη μια ημέρα, δεν το κάναμε τυχαία. Η αναμονή αξίζει γιατί αυτή την ημέρα θα τη θυμάσαι και θα παρακαλάς για πέμπτη μετά – κάπου ώπα, κάτσε.

↪ Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν προσθέσαμε μια μέρα, αλλά μιάμιση. Πέρσι ήρθες Παρασκευή απόγευμα και έσκασες στο λαιβ κατευθείαν. Κύριος. Ε φέτος θα έρθεις (trust us) από Πέμπτη μεσημέρι, θα στήσεις χαλαρά ωραία και Παρασκευή ξυπνάς, καφεδάκι, ένα γεια στην αρκούδα και τη συνέχεια την ξέρεις.

↪ Το ήξερες από τις προηγούμενες δυο χρονιές ότι με το line-up δεν παίζουμε, αλλά φέτος το πήγαμε σε άλλο level και προσθέσαμε ένα ξένο όνομα που ξέρουμε ότι το αγαπάτε – έτοιμοι για Thievery Corporation;

↪ Η λέξη κλειδί φέτος είναι το “περισσότερο” – περισσότερες μέρες, περισσότερες στιγμές, περισσότερα γλέντια, περισσότερη σκιά, περισσότερα activities, περισσότερη άνεση και παροχές. Φέρε, λοιπόν, την παρέα σου για να είμαστε περισσότεροι!

Πέμπτη 9 Ιουλίου

Δεν σου λέμε ακόμα είπαμε, η αναμονή είναι part of the game. Δεχόμαστε guesses στα social media του φεστιβάλ. Που ξέρεις, καμιά φορά αν ευχηθείς κάτι, μπορεί να… ΟΧΙ. H έκπληξη είναι έτοιμη και θα ζηλεύεις αν δεν είσαι εκεί.

Παρασκευή 10 Ιουλίου

ΚΙΝΤΕΡΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Παιδί Τραύμα

Μαρίνα Σπανού

Παύλος Παυλίδης

Λόγος Τιμής

Σάββατο 11 Ιουλίου

ΚΥΡΑΤΖΗΔΕΣ Μεσημεριανό Γλέντι

12ος Πίθηκος

Πυξ Λαξ

Γιάννης Χαρούλης

Banda Entopica

Κυριακή 12 Ιουλίου

ΜΠΡΑΤΙΜΙΑ Μεσημεριανό Γλέντι

Χατζηφραγκέτα

Pagan

Thievery Corporation

Dani Gambino

Τιμές Εισιτηρίων:

Early Birds 4ημέρου: 60€

Προπώληση: 70€ / για το τετραήμερο

Προπώληση ημέρας: 25€

Ταμείο: Ημερήσιο: 30€ | Τετραήμερο: 80€

Θέση σκηνής: 9€ – μόνο για τους κάτοχους τετραήμερου εισιτηρίου